Borghi duro su Conte: "Mentitore patologico, intossicato dal potere"

È scoppiata la polemica dopo le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla diffusione del Coronavirus nel Nord Italia. Dinanzi al numero di contagi costantemente in crescita, il premier ha infatti messo in discussione l'operato di almeno uno degli ospedali che per primi si sono trovati a dover gestire l'emergenza.

“In questo momento è difficile prevedere chiaramente ed in modo certo l'evoluzione di questo contagio” , ha esordito, parlando ai microfoni dei giornalisti. “Quel che è certo è che stiamo seguendo le raccomandazioni, e loro ci dicono che un impatto positivo le misure contenitive fino ad ora adottate dovrebbero avercelo. Le preoccupazioni le condividiamo, non prendiamo nulla sotto gamba. Ovviamente non possiamo prevedere l'andamento del virus. È chiaro che c'è stato un focolaio e da lì si è diffuso. C'è stata una gestione a livello di una struttura ospedaliera non del tutto propria, secondo protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo ha sicuramente contribuito alla diffusione. Però noi continuiamo con la massima cautela ed il massimo rigore. Massima concentrazione, notte e giorno” .

L'ospedale “incriminato” non viene menzionato, ma le dichiarazioni di Conte hanno immediatamente provocato la reazione dei governatori delle Regioni colpite dal virus e dai responsabili della sanità. Ma a far ancora più rumore, in queste ultime ore, è l'attacco del deputato leghista Claudio Borghi, che ha commentato le parole del premier sulle proprie pagine social. “Temo che ci sarà un momento in cui conte finirà la sua carriera con le maniche legate dietro. L'ho conosciuto di persona. All'inizio ingannava perché fingeva di ascoltarti e rispetto a certi inadeguati sembrava avere qualche numero. Poi si è rivelato per quello che purtroppo è: un mentitore patologico, intossicato dal potere, circondato dal peggio del deep state” , ha infatti postato su Facebook e Twitter.

“Non immaginavo però che a questo quadro si aggiungesse la viltà. Oggi ha avuto il coraggio di dire che la colpa del contagio è degli ospedali. Io non ho MAI dato la colpa di un qualsiasi fallimento professionale a chi lavorava con me. Se ero io il capo l'errore era mio. Sempre. Scaricare le sue colpe sugli angeli medici che a rischio della loro vita stanno combattendo giorno e notte è da infami. Una persona indegna di essere non presidente, non generale e nemmeno caporale. Cadorna dopo Caporetto incolpò i suoi soldati, qui abbiamo un cadornicchio che li incolpa senza mai essersi guadagnato prima i gradi. Una vergogna per il Paese” , ha concluso.

L'intervento di Borghi ha ricevuto numerosi commenti, molti dei quali durissimi nei confronti del presidente del Consiglio. “Un indegno senza coscienza, invece di ringraziare i medici e infermieri che stanno rischiando la loro vita straparla” , dichiara un'utente. “Noi siamo pronti già con la matita in mano per segnare una bella X al voto” , afferma un'altra persona. “A memoria mia, da quando ho cominciato nel 60 ad interessarmi di politica, non ricordo un siffatto presidente del consiglio, totalmente privo di senso dell'onore” , attacca un altro. “Il giorno che ce ne libereremo dovremo istituire una festa nazionale” , e ancora: “Scaricare le colpe sulla truppa è un vezzo tutto italico basti pensare a Cadorna a Caporetto” , ricorda un altro utente, e : “Bravo Borghi, bella riflessione. È davvero raccapricciante la viltà di quest'uomo” .

Non mancano, tuttavia, le critiche: “Senta Prof. Borghi ce lo avete messo anche voi l'avvocato al potere. Mi scusi ma quando gli ricapitava di trovarsi nella situazione di governare senza la Lega e di potersi rivelare finalmente piddino? Insomma anche voi altri avete le vostre responsabilità” , fa notare un utente.