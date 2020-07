Adinolfi contestato. Piovono preservativi: ​"Picchettaggio fascista"

Mario Adinolfi è stato esplicitamente contestato nelle scorse ore a Pomigliano d'Arco, dove il giornalista e scrittore si è presentato per inaugurare il tour di presentazione della sua ultima fatica letteraria, destinata a creare ulteriori polemiche, come spesso accade quando è coinvolto in dibattiti e discusisoni. " Chiaro a tutti, e lo dimostrano anche i video, che all'inaugurazione del tour di presentazione del mio libro ho subito una contestazione. Un 'picchettaggio fascista' organizzato da Cgil, Pd, Arcigay e Potere al Popolo. Tutto per non farmi presentare Il grido dei penultimi ", ha dichiarato Adinolfi all'Adnkronos.

Il presidente del Popolo della famiglia era atteso davanti alla sala della Distilleria, che il comune ha concesso all'autore per raccontare il suo libro. Un gruppo di manifestanti hanno atteso Mario Adinolfi davanti all'ingresso e al suo passaggio hanno esposto striscioni di contestazione. Non paghi, hanno anche fatto oggetto Mario Adinolfi di un tiro al bersaglio con i preservativi. Si è dovuto fare largo tra i dimostranti per riuscire a entrare all'interno della sala, mentre i pesenti intonavano cori e slogan contro di lui, con toni insultanti. " La Cgil nei giorni precedenti la presentazione aveva diramato una nota in cui si contestava il mio diritto di presentare il libro. Conseguenza di questa nota è stata questa mobilitazione attivata, oltre che dalla Cgil, anche dal Pd e da Arcigay ", afferma Mario Adinolfi con sicurezza.