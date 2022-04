Legati e seviziati dal branco: presi quattro stranieri

Alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 23 aprile, e nelle ore seguenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno arrestato quattro persone accusate del sequestro di una coppia, un uomo e una donna, di nazionalità marocchina ma domiciliati a Capriate San Gervasio. I militari hanno eseguito quattro ordinanze di misure cautelari restrittive della libertà personale nei confronti di altrettanti indagati, due cittadini marocchini e due tunisini, emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il sequestro

Secondo quanto emerso dalle indagini il gruppo avrebbe sequestrato la coppia, l’uomo di 21 e la donna di 35 anni, tra il 15 e il 16 marzo scorsi a Romano di Lombardia, comune in provincia di Bergamo. Secondo l’accusa le vittime sarebbero state legate e seviziate dai loro rapitori per quasi 24 ore perché ritenute colpevoli di aver rubato la somma di 16mila euro alla donna fermata dai carabinieri. Denaro di cui non è ancora stata appurata l’esatta provenienza. Dopo quasi un giorno di reclusione e sevizie i due, approfittando di un momento in cui erano stati lasciati soli, sarebbero riusciti a slegarsi e a guadagnare la fuga calandosi da una finestra. Nella mattinata di oggi, sabato 23 aprile, lo straniero 42enne di origine marocchina che ha in gestione l’appartamento sito a Romano di Lombardia, dove è avvenuto il sequestro, è stato portato in carcere. La donna e gli altri due uomini sono invece stati posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni, nella provincia di Bergamo e in quella di Brescia.

Cosa è successo

Sembra che la donna derubata, convinta di dover recuperare la somma di 16mila euro da colei che è la sua padrona di casa, avrebbe attirato quest'ultima con una scusa facendosi raggiungere a Romano di Lombardia in un appartamento che era in uso a un connazionale conosciuto da entrambe le donne, sia l'aguzzina che la vittima. In questo modo la 35enne e il 21enne che l'aveva accompagnata all'appuntamento, una volta entrati nella casa sono stati sequestrati, legati e seviziati dai loro rapitori. Solo un caso fortuito, erano stati lasciati momentaneamente da soli nell’appartamento, ha permesso alla coppia di liberarsi e trovare un modo per scappare da quella prigione. I due hanno deciso di provare a calarsi dalla finestra, riuscendoci. Adesso i quattro fermati dai carabinieri sono accusati di sequestro di persona.