Coronavirus, quasi 1600 casi: 34 i morti, 83 persone guarite

" Il totale delle persone contagiate è di 1577 ". Questo l'aggiornamento sui dati del Coronavirus diffuso dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel tardo pomeriggio di domenica 1 marzo nel corso della consuetudinaria conferenza stampa dalla sede centrale della Capitale.

“ Intanto un dato positivo: il totale dei guariti è incrementato di 33 unità. Abbiamo 83 guariti” , ha dichiarato Borrelli. Quanto ai decessi, invece, resta ancora da accertare “ la dipendenza della morte dal coronavirus " di compentenza dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il 51% dei contagiati, ovvero 798 persone, “ sono in isolamento domiciliare. - precisa il capo della Protezione Civile - Non hanno sintomi o hanno sintomi assolutamente lievi, da non richiedere cure ospedaliere”. Il 41%, quindi 639 contagiati, “ sono ricoverati con sintomi (140 persone, di cui 106 in Lombardia) sono in terapia intensiva, pari al 9%”.

In sensibile aumento il numero dei contagiati nelle Regioni già coinvolte nell'epidemia tra le quali, resta in testa la Lombardia con 984 casi a cui seguono Emilia-Romagna 285, Veneto 263 , Piemonte 49, Liguria 25, Campania 17, Marche 25, Toscana 13, Sicilia 9, Lazio 6, Abruzzo 5, Puglia 3, 1 in Calabria e 1 nella provincia autonoma di Bolzano.

A fronte dei dati comunicati, Borrelli ha smentito l'eventualità di costruire nuovi ospedali per fronteggiare l'emergenza sanitaria: “ Non bisogna dire che ci prepariamo a fare nuovi ospedali: noi lavoriamo sempre per affrontare ogni evenienza” , specificando che non si tratta di una misura in via d'esecuzione imminente: “ Ci conoscete, siamo la Protezione civile, dobbiamo essere pronti a tutte le evenienze. Se avessimo bisogno potremmo fare anche quello. Si tratta di esercizi su scenari di rischio. Abbiamo già pensato a scenari, ma dipende dall’evoluzione della situazione. Ma in Italia abbiamo tante strutture che sono state ridimensionate che possono rientrare in campo ”.