Coronavirus, 50 vittime in un giorno. Ma mancano i dati della Lombardia

Nelle ultime 24 ore si registrano 50 decessi per un totale di 32.785 morti (ieri +119). Ma dai dati odierni mancano le vittime in Lombardia che, come riporta la Protezione civile, non ha ancora aggiornato il numero dei decessi. Non si registrano però vittime in Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e in provincia di Bolzano. Una sola vittima nelle Marche, in Campania, Puglia e nella provincia di Trento.

Continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive al coronavirus: ad oggi sono infatti 56.594 i malati in Italia con un calo di 1.158 unità (ieri erano stati 1.570 in meno rispetto al giorno prima). Scende il numero dei nuovi guariti: nelle ultime 24 ore si contano altre 1.639 unità per un totale di 140.479 (ieri +2.120).

In calo la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva ci sono ad oggi 553 pazienti, 19 meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 8.613 (-82). 47.428 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 229.858 (+531 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 55.824 tamponi (ieri erano 72.410).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 25.614 in Lombardia, 7.703 in Piemonte, 4.457 in Emilia-Romagna, 2.660 in Veneto, 1.700 in Toscana, 1.624 in Liguria, 3.569 nel Lazio, 1.692 nelle Marche, 1.268 in Campania, 1.793 in Puglia, 535 nella Provincia autonoma di Trento, 1.453 in Sicilia, 412 in Friuli Venezia Giulia, 1.092 in Abruzzo, 195 nella Provincia autonoma di Bolzano, 53 in Umbria, 245 in Sardegna, 32 in Valle d’Aosta, 275 in Calabria, 183 in Molise e 39 in Basilicata.

Lazio