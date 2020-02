Coronavirus, 600 italiani bloccati in Cina

Sono 600 gli italiani bloccati in Cina dopo che il governo Conte ha sospesi i voli diretti. Una scelta, presa una settimana fa per impedire la diffusione del coronavirus dopo che una coppia di turisti cinesi è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma.

Ora tale scelta sta creando tensioni nella maggioranza dato che alcuni italiani, desiderosi di tornare in patria, stanno facendo scalo in altri Paesi esteri per sfuggire ai controlli obbligatori voluti dal governo. Ora l'esecutivo sta valutando di predisporre nuovi voli in deroga allo stato d'emergenza voluto con insistenza dal ministro della Salute Roberto Speranza a partire dal 31 gennaio scorso. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera sono ben 11mila gli italiani iscritti all’Aire che vivono in Cina e circa 600 quelli non registrati perché si trovano nel Paese asiatico solo per periodi brevi. L'Unità di crisi della Farnesina guidata da Stefano Verrecchia ha, però, avviato un "censimento" per individuare il numero preciso dei nostri connazionali non registrati che potrebbe essere persino vicino al migliaio. Questo problema si inserisce in un sempre più complice e difficile rapporto con il governo cinese, infastidito per la scelta fatta da Palazzo Chigi "con il pieno coinvolgimento dei capi delegazione di maggioranza e sentendo specificamente il ministro degli Esteri e il titolare dell’Economia che hanno dato pieno assenso".