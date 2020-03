Coronavirus, arriva la proroga per documenti in scadenza: ecco quali

In queste settimane diverse e "strane" di emergenza sanitaria (ed economica) nazionale per colpa della pandemia di coronavirus, ogni cittadino incontra difficoltà nel proprio quotidiano: dai lavoratori costretti allo smart working a quelli che un lavoro purtroppo lo hanno perso o non sanno se lo riavranno, passando per quelle categorie di lavoratori che invece possono continuare a fare il proprio lavoro. E tra le tante difficoltà quotidiane, sono molte, anzi moltissime, le domande che ognuno di noi si fa. Tra le tante, alle quali abbiamo cercato di rispondere con il nostro speciale #Antivirus, non sono pochi gli interrogativi pratici relativi alle date di scadenza di importanti documenti per la vita quotidiana come la carta d'identità, la patente, la revisione e il bollo dell'auto, il permesso di soggiorno e il versamento dei contributi a fini pensionistici. Ecco allora perché è importante rispondere in modo chiaro a questi punti di domanda.

CARTA D'IDENTITÀ

Innanzitutto, è bene dire l'articolo 104 del decreto d'urgenza "Cura Italia" statuisce che tutti i documenti di identità con data di scadenza fissata dopo il 17 marzo, si rinnovano automaticamente e hanno così validità fino al 31 agosto 2020.

PATENTE

Lo stesso discorso, come ben ricorda anche il Corriere della Sera, vale per le patenti scadute a partire dal 17 marzo 2020: così come i documenti di identità, la validità è estesa fino al 31 di agosto.

Diverso invece il discorso per la carta del conducente e il cosiddetto foglio rosa. La prima "che attesta le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E) e che consente attività di autotrasporto di merci e persone" andrà in scadenza il 30 giugno 2020; idem il foglio rosa prorogabile appunto fino all'ultimo giorno del mese di giugno, se reca una scadenza compresa fra il primo di febbraio e il 30 di aprile.

REVISIONE E BOLLO AUTO

Il Corsera ricorda come la revisione per veicoli che scade entro il 31 luglio è prorogata fino al 31 di ottobre, mentre per il bollo lo scenario è differente. Già, perché si tratta di un importa regionale e dunque la sua gestione è in mano alle regioni. Per il momento, le uniche regioni che hanno scelto di sospendere il pagamento sono Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Per tutti gli extracomunitari interessati, i permessi di soggiorno con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile hanno automaticamente validità fino al 15 di giugno. A partire dal 16 giugno 2020, quindi, potranno fare domanda di rinnovo della documentazione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ultimo ma non per importanza, il capitolo dedicato al versamento dei contributi a fine previdenziali, assicurativo o assistenziale. Ecco, le rate in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio sono sospese sia per quanto concerne la parte a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore. Il pagamento potrà essere effettato entro il 10 giugno, senza alcuna mora.