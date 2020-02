Coronavirus, arriva la quarta vittima italiana: un 84enne di Bergamo

Si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime da coronavirus nel nostro Paese: dall'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo infatti giunge notizia del decesso di un anziano di 84 anni, che già si trovava presso la struttura ospedaliera della città lombarda. Salgono così a quattro i morti in Italia a causa del coronavirus, tre dei quali in Lombardia. In tutti i casi si è trattato di persone anziane con un quadro clinico iniziale già compromesso a cause di patologie pregresse.

In attesa del consueto bollettino, che anche oggi verrà diramato dal capo della Protezione civile italiana nonchè commissario straordinario Angelo Borrelli, continua salire il numero di persone infette nel Belpaese: allo stato attuale delle cose infatti, abbiamo superato quota 150, con la stragrande maggioranza dei casi in Lombardia. L'Italia mantiene così il triste primato di nazione europea col maggior numero di contagiati, terzo nel mondo solamente alle spalle ovviamente della Cina e della Corea del Sud. Per far fronte all'emergenza ieri sono state prese delle drastiche misure nelle regioni settentrionali dello Stivale, quali ad esempio la chisura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.