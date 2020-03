"Pagliacciate", "Basta, dimettiti". Boccia ride con la mascherina

Si è presentato in conferenza stampa con la mascherina appesa all'orecchio. " Questa è la mascherina che utilizziamo noi che non andiamo in ospedale ", ha spiegato in ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ai giornalisti prima di posarla sulla scrivania e iniziare a parlare (guarda il video).

Ma quella indossata da Boccia non è una mascherina qualsiasi: è la mascherina " di carta igienica " che aveva fatto scoppiare le polemiche tra regione Lombardia e governo. " Bastava guardare le mascherine per capire che non erano idonee, sono state tutte ritirate, non vanno bene per infermieri e medici. Ci hanno mandato delle mascherine che sono un fazzoletto o un foglio di carta igienica che viene unito ", aveva tuonato pochi giorni fa l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. " Le mascherine oggetto della critica ingiusta e ingiustificata a Borrelli sono mascherine e non carta igienica ", aveva subito risposto Boccia.

E così ieri il ministro si è presentato con la mascherina appesa all'orecchio. Un fatto che ha attirato molte critiche: sui social molti utenti hanno contestato Boccia e commenti negativi sono arrivati anche dal mondo della politica. " Boccia ha dimostrato di non avere le qualità per ricoprire un ruolo istituzionale in questo momento. Non esiste sulla faccia della terra che un Ministro si metta a fare pagliacciate durante una pandemia nella sede della Protezione civile ", ha tuonato su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. " Conte dovrebbe chiedere le dimissioni ", ha continuato. " Fare ironia sulle mascherine è assurdo, un atteggiamento indegno delle nostre istituzioni. A maggior ragione dopo ciò che sta accadendo sulle mascherine dalla Lombardia alla Sicilia e dopo le giuste proteste di Fontana e Musumeci ", ha scritto su Facebook Matteo Renzi.

" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ora cacci Francesco Boccia dal suo Governo e lo faccia subito, senza perdere tempo - ha tuonato il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli -. Un ministro che in conferenza stampa fa lo show ridendo con la mascherina a metà viso nel giorno in cui l’Italia ha il picco di 627 morti e supera i 4000 decessi è indegno della sua carica. Conte, che in questi giorni ha telefonato alle istituzioni di Bergamo per manifestare la sua vicinanza, ora la dimostri nei fatti: stamattina a Bergamo i militari stanno portando via altre 74 salme. Di fronte a questa tragedia non ci possono essere in sottofondo le risate del ministro Boccia che dovrebbe avere la dignità di dimettersi subito ".

" L'Italia ha oltre 4000 morti. La Lombardia piange 2550 persone. E il ministro Boccia cosa fa? Ride e fa il pagliaccio in conferenza stampa con la mascherina? Che miseria umana. Che figura miserabile ", ha dichiarato Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda.

" Senza rispetto per chi muore e tutti i giorni rischia la vita per curare le persone", "Ti devi dimettere e vergognare di aver riso sui morti", "La finisca, si vergogni e si dimetta ", si legge invece tra i commenti su Twitter.