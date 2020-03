Coronavirus in Lombardia: 25mila positivi e 546 morti in un solo giorno

Continuano a crescere i numeri in Lombardia. E oggi i dati fanno davvero paura. Soprattutto quelli dei decessi, mai così tanti in regione dall'inizio della diffusione del virus cinese: 546 solo nelle ultime 24 ore per un totale di 3.095. " È il dato che ci fa più male ", ha commentato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del punto giornaliero sull'emergenza coronavirus.

" I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri - ha continuato -, i ricoverati sono 8.258 (+523), a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti. Ci sono anche le buone notizie con 2.139 pazienti dimessi, guariti clinicamente. E il 20% di chi va in terapia intensiva ne esce in maniera positiva ". " I dati sono in forte crescita e gli esperti avevano ragione quando dicevano che i giorni più duri sarebbero stati questo sabato e domani, il tredicesimo e quattordicesimo giorno dal lunedì dell'introduzione dell'effettiva delle misure di contenimento ", ha spiegato Gallera nella speranza che " tra domani e lunedì i numeri comincino ad abbassarsi come conseguenza dei provvedimenti presi ".

Nonostante i dati in crescita, Gallera ha invitato i cittadini a continuare la battaglia: " Non sono dati che ci devono buttare nello sconforto ma portare a una ancora più forte determinazione. Fontana sta ragionando sulle mosse da fare, ma quello che possono fare i cittadini è più importante di un'ordinanza o di un decreto. Non possiamo accettare che il coronavirus pieghi la Lombardia e il nostro Paese ", ha dichiarato l'assessore.