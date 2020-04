Coronavirus, Australia: "È tempo per gli stranieri di tornare a casa"

" È sempre bello avere visitatori in Australia ma è tempo, e lo è da un po', di fare ritorno a casa vostra " sono le parole di Scott Morrison, il primo ministro australiano, e le rivolge senza tanti giri di parole a tutti gli stranieri in Australia ai tempi del coronavirus. Le sue parole sono state riportate dall'HuffPost che ha seguito la conferenza stampa. L'invito è quello che ritornino a casa loro. Morrison lo ha detto durante una conferenza stampa nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile. Lo stesso primo ministro successivamente commenta dicendo che: " L'invito a tornare a casa è un invito fatto a fin di bene. È opportuno che tutti i visitatori tornino nei propri paesi per riuscire a ricevere tutto il supporto necessario. Questo perché, in questi periodi bui, il nostro paese ha bisogno di pensare agli australiani. È dunque giusto che si possa massimizzare il supporto economico che abbiamo per i nostri cittadini ".

Morrison ha parlato dopo che sono stati trovati alcuni backpackers a Sydney, Bondi beach, risultati positivi al coronavirus. L'Australia già a marzo aveva valutato l'idea di chiudere i suoi confini senza consentire a nessuno, se non con passaporto australiano, di entrare. Lo stesso Morrison ha predisposto una quarantena di 14 giorni a tutti gli australiani che sono rientrati sul territorio durante l'emergenza Covid-19. I cittadini tornati dovranno infatti isolarsi all'interno di strutture alberghiere che lo stesso governo provvederà a pagare.

" Per questi backpackers che sono infermieri o dottori ci saranno sicuramente dei punti a loro favore. Ma per ora la priorità e il supporto economico è rivolto soltanto ai cittadini australiani ". Poi l'affondo verso chi studia " Per tutti gli studenti che si trovano sul territorio australiano e stanno studiando nel loro primo anno di attività qui, dovranno dimostrare di avere la possibilità di autosostenersi per un periodo massimo di 12 mesi ".