Coronavirus, Bassetti: "Italia prima per morti? Qualcuno in Ue mente"

C'è qualcosa che non torna. Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, nonché presidente della Società italiana terapia anti-infettive, o sono stati sovrastimati i nostri numeri sui contagi e i decessi da coronavirus, oppure qualcuno in Europa starebbe raccontando un bel po' di bugie. E quel qualcuno sarebbero i governi di Parigi e Berlino.

Intervistato da Adnkronos Salute, infatti, l'infettivologo sbotta: "Mi sto vergognando di quello che i dati stanno fotografando, ovvero che l'Italia sarebbe la peggiore d'Europa. Come è possibile? Se guardo altri Paesi come la Francia e la Germania c'è qualcosa che non torna sul numero dei decessi" .

Il numero uno della Sita, dunque, argomenta la sua tesi: "C'è qualcosa che non mi torna. O i nostri dati sono sovrastimati, ovvero abbiamo messo nel calcolo dei decessi per coronavirus chi è morto anche e non per il coronavirus, o Francia e Germania non dicono la verità" . E in Francia, ricordiamolo, attualmente sarebbero stati registrati 285 casi e quattro morti. Bassetti, da esperto, non se lo spiega proprio.

Dunque, l'infettivologo dice la sua sullo stato del Sistema Sanitario Nazionale e sulle contromosse adottate dal governo Conte per fronteggiare l'emergenza: "Se riusciamo ad affrontare questa emergenza come un'onda lunga il sistema può tenere. Questo vuole dire concentrarci sui positivi al coronavirus e sui pazienti gravi. Ora non è più il tempo di fare tamponi a tappeto" .