Coronavirus, il bollettino del 16 dicembre

Il bollettino quotidiano di aggiornamento sull'epidemia di coronavirus oggi segnala 17.572 nuovi casi, rilevati su 199.489 tamponi processati. A fronte di 34.495 guariti, ma anche di 680, gli attualmente positivi sono ancora in calo rispetto alle 24 ore precedenti, raggiungendo le 645.706. Prosegue la riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere del Paese, dove oggi si registrano 522 ricoverati in meno nei reparti Covid e 77 pazienti in meno nelle terapie intensive. Rispetto alla settimana scorsa è importante segnalare un netto incremento dei tamponi, che erano 118.475 mercoledì scorso. Alla luce di questo c'è stato anche un aumento dei casi rispetto ai 12.756 di una settimana fa. Tuttavia, a fronte di un aumento dei casi, c'è stata una riduzione dell'incidenza sui nuovi testati, che oggi è del 22,25% mentre una settimana fa era del 25,05%. Rispetto a mercoledì scorso, però, oggi si registrano quasi 200 decessi in più.

Gli incrementi delle terapie intensive a livello regionale oggi risultano essere molto contenuti. La regione con l'incremento più alto è il Molise, con due nuovi ricoverati. Campania, Veneto, Calabria, Umbria e Valle d'Aosta, invece, hanno segnalato 1 paziente in più rispetto al bollettino di ieri. La Lombardia continua a ridurre la pressione sulle terapie intensive e lo dimostrano i 27 pazienti in meno rispetto al bollettino precedente, nonostante i 18 nuovi ingressi odierni. Puglia e Veneto, nonostante abbiano registrato rispettivamente 42 e 31 ingressi nelle terapie intensive regionali, non hanno registrato variazioni rispetto al bollettino di ieri. Anche il Lazio, che è una delle regioni con il maggior numero di ingressi, riduce la pressione nei reparti di terapia intensiva, come dimostra il saldo negativo di 18 pazienti ricoverati in meno rispetto al giorno precedente. La Regione Campania non è ancora riuscita a inserire nel bollettino nazionale i dati di ingresso delle terapie intensive, segnalando esclusivamente il saldo complessivo.

Purtroppo restano sopra 100 i decessi della Lombardia (106), anche se in forte riduzione rispetto ai giorni precedenti. Il Piemonte ha registrato 89 vittime nel bollettino odierno, mentre il Veneto 77. La Toscana ha registrato 47 decessi in 24 ore, mentre la Puglia 45. Lazio e Friuli Venezia Giulia hanno segnato lo stesso numero di decesi nel bollettino quotidiano del coronavirus, 40, mentre la Campania ne ha registrano 34.

Ora si aspettano le decisioni del governo per le prossime feste natalizie. Sembra ormai certo che ci saranno ulteriori strette per ridurre la circolazione del coronavirus durante i giorni a maggior rischio assembramento: le ipotesi sono quelle di una zona arancione o di una zona rossa generale.