Coronavirus, in calo i nuovi casi: sono 338. 44 i morti

Ancora un leggero calo dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Dei 338 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte (un triste primato) sono in Lombardia, con 244 nuovi positivi (il 72,1% dei nuovi contagi). Il dato è in linea con quello degli ultimi giorni (ieri erano stati 346, il giorno prima 393). L’incremento di casi è di 30 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e di 14 nel Lazio. Zero nuovi contagi in 8 regioni: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. I decessi sono 44 con coronavirus nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le vittime si tratta del dato più basso dal 7 marzo. Nelle scorse settimane, dopo il picco dell’epidemia, non si era ancora scesi sotto le 50 vittime giornaliere. Nessuna vittima in 11 regioni: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata

I casi attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella provincia di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella provincia di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise, 11 in Basilicata.

Lombardia

Oggi si calcolano 244 nuovi casi. Le 15.989 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite in questo modo: 94 in terapia intensiva (-2), 2.116 ricoverati con sintomi (-136), 13.779 in isolamento domiciliare (-658). I morti totali sono 16.449 (+21), i guariti 59.220 (+1019). Oggi sono state sottoposte ai test 5.909 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (244) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 4,13%.

Lazio