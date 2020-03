Coronavirus, a Caserta bus gratuiti per medici e infermieri

La Clp, nota azienda per il trasporto pubblico della provincia di Caserta, ha messo a disposizione bus e servizi gratuiti per medici e infermieri che devono recarsi a lavoro. Ad annunciarlo, oltre alla stessa agenzia di trasporti, anche il primo cittadino di Caserta, Carlo Marino. Come si legge dall'agenzia Ansa, il servizio sarà a chiamata e consentirà gli spostamenti in qualsiasi momento della giornata per venire incontro ai bisogni ed alle necessità professionali di medici e paramedici impegnati in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, i cui contagi in Campania hanno superato le 800 unità. Il sindaco Carlo Marino ha affermato: "Questa sinergia è indirizzata a favorire l'arrivo di medici ed infermieri sul proprio posto di lavoro e l'iniziativa osserverà scrupolosamente le direttive e le ordinanze nazionali e regionali che regolano lo spostamento delle persone". La Clp parla dell'iniziativa in questione come "un modo per mostrare vicinanza ad un settore che è in prima linea in questa difficile battaglia e per dare, in tal senso, un nostro piccolo contributo. Abbiamo chiesto al comune di Caserta di fare da ponte con le Asl ed i presidi ospedalieri territoriali".

Coronavirus, servizi di trasporto gratis per medici e infermieri casertani: l'iniziativa della Clp

Un'iniziativa utile ed umana arriva da Caserta nei confronti di medici e infermieri impegnati in una vera e propria guerra di trincea conto il coronavirus. Per tali categorie professionali gli autobus saranno gratuiti. Ad annunciarlo l'azienda di trasporto Clp e il sindaco di Caserta Carlo Marino. Tuttavia, le novità non finiscono qi: il servizio di trasporto sarà a chiamata, ovvero, medici e paramedici potranno chiederlo in qualsiasi momento. Il tutto per venire incontro a particolari esigenze di tali professionisti che ogni giorno rischiano la salute, se non la vita, per combattere in prima linea la pandemia da covid-19.