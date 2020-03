Coronavirus, cassiera del supermercato muore a 48 anni

Il coronavirus continua a mietere una vittima dopo l'altra, senza mai concedere un attimo di tregua. Al lungo elenco di decessi nelle province di Bergamo e Brescia si aggiunge un'altra giovane vittima, una cassiera di 48 anni.

Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia , la donna sarebbe morta all'alba di venerdì 20 marzo dopo una breve ma dolorosa agonia nella sua abitazione. La 48enne, in servizio alle casse del Simply Market di via Vallecamonica, avrebbe manifestato sintomi compatibili con quelli del Coronavirus. Per circa una settimana, infatti, avrebbe avuto la febbre alta salvo poi aggravarsi repentinamente nella notte tra giovedì e venerdì. In attesa che le autorità dispongano l'esito dei test per accertare la positività al Covid-19, il punto spesa è stato temporaneamente chiuso per sanificazione dei locali.

Cresce a dismisura il numero delle vittime in età inferiore ai 50 anni dall'esordio dell'epidemia. A farne le spese soprattutto lavoratori, sia donne che uomini, impiegati in attività a stretto contatto con il pubblico. Appena 24 ore fa, un giovane barista di Seveso, Fabrizio Marchetti, ha perso la vita dopo aver contratto il virus alla fine di febbraio; mentre a Caserta, un carabiniere di 46 anni, Claudio Polzoni, è morto dopo essere ricoverato in terapia intensiva dal 13 marzo.