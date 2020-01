Coronavirus, De Micheli non chiude i porti ma promette più controlli

"La situazione è assolutamente sotto controllo, dobbiamo evitare di alimentare allarmismi. Abbiamo già dei protocolli che si attivano sulla base della dichiarazione dello stato d'emergenza e prevedono alcune misure di controllo e sicurezza" . Così la dem Paola De Micheli ragguaglia sull'emergenza in corso, in Italia e in tutto il mondo, per il coronavirus, ostentando sicurezza e ottimismo.

Proprio nell'odierna mattinata il governo giallorosso ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza: l'epidemia che ha Wuhan (Cina) come epicentro fa paura e per prevenire una possibile pandemia, Roma ha deciso di chiudere il traffico aereo con il Paese del dragone. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è così espresso sulla misura adottata dall'esecutivo: "Siamo il primo paese dell'Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere. Assicuro che non c'è alcun motivo di creare panico e allarme sociale" .

E alle parole del premier, appunto, ha fatto eco l'esponente di governo del Partito Democratico, che a margine di un'iniziativa della Fillea-Cgil, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al provvedimento preso dal consiglio dei ministri: "Si tratta di protocolli ordinari nella straordinarietà che prevedono controlli su questa specifica casistica come il rafforzamento dei controlli standard e senza una chiusura dei porti" .

Così il titolare del Mit ha voluto tirare una frecciatina a Matteo Salvini. Sì perché il leader del Carroccio, via social, si era scagliato contro lo stesso esecutivo, accusandolo di aver preso sottogamba il problema, visto soprattutto che i primi due casi di coronavirus in Italia sono due turisti cinesi arrivati all’aeroporto di Milano-Malpensa in data giovedì 23 gennaio, per poi spostarsi a Parma e nella capitale.

Questo il post dell'ex ministro dell'Interno su Facebook: "Fatemi capire...i primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia, fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma" . Infine, il leghista ha così concluso: "È così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli Italiani? La Lega da giorni chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo 'speculatori' e sciacalli. Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare..." .

Nel mentre, il viceminisitro alla Salute Pierpaolo Sileri (del M5s) ha etichettato come "stupidaggine enorme" il tentativo-speranza di proteggersi dal virus cinese indossando le mascherine e ha schiettamente sentenziato che "non servono proprio a niente".