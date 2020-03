Coronavirus, lo dice pure l'agenzia Ue: "Anche altri Stati come l'Italia"

Matteo Bassetti, direttore della clinica delle malattie infettive al San Martino di Genova, non è il solo a pensarlo: "Se guardo altri Paesi come la Francia e la Germania - dice - c’è qualcosa che non torna sul numero dei decessi". L'Italia è il Paese che più di altri sta soffrendo la diffusione del coronavirus. Il numero di contagi aumenta. E il resto dell’Europa ci guarda un po’ come gli appestati del Vecchio Continente. Ma molti iniziano a domandarsi: e se qualcuno non stesse dicendo tutta la verità?

I numeri ufficiali, ad oggi, parlano chiaro. L’Italia conta oltre tremila casi, con 2.706 positivi, 276 guariti e 107 decessi. Non è ancora un'emergenza sanitaria, ma se confrontati con le altre capitali Ue i dati ci assegnano il poco ambito primato europeo: dietro di noi svettano Parigi (285) e Berlino (262), ma sono distanziati più del Manchester City dal Liverpool di Klopp. Tutti gli Stati Ue messi insieme arrivano solo a un terzo del totale dei contagi italiani. Un divario che appare incolmabile. Il problema, come molti osservatori dicono da giorni, sta probabilmente nel fatto che a differenza del Belpaese le altre capitali si sono astenute dal tamponare tutti quelli a rischio Covid-19. Il mantra è: meno analisi, meno contagi. Sembra sciocco, eppure anche l'Italia dopo i primi convulsi giorni ha deciso di modificare il suo approccio, segnalando solo i casi clinicamente rilevanti.

Una conferma della probabile sottostima dei cugini Ue è scritta nero su bianco nell'ultima analisi pubblicata il 2 marzo dal "Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie"(ECDC), che monitora dall'inizio l'evolversi del coronavirus. Il documento analizza cinque diversi scenari di diffusione del virus. L’attuale stato epidemiologico suggerisce agli scienziati di assegnare in media all'intera Ue uno "scenario 1", che potrebbe "rapidamente evolversi nello scenario 2". Il Belpaese è già in questo secondo gradino, che "descrive una situazione con un numero crescente di introduzioni del nuovo virus e di segnalazioni più diffuse di trasmissione localizzata da uomo a uomo nel Paese". La novità, però, si trova all’ultima riga del paragrafo. Secondo gli esperti dell’ECDC, l’Italia potrebbe non essere l'unica a vivere una simile situazione. "Anche altri Paesi - si legge - potrebbero trovarsi in questo scenario, in cui potrebbe essere in corso una diffusione che non è stata registrata a causa di un basso livello di rilevamento dei casi".

Non resta dunque da chiedersi chi abbia scelto la strategia migliore. L'Italia, che sin da subito ha realizzato rilevazioni a tappeto e si è lasciata andare ad una bulimia comunicativa? Oppure gli altri Stati, che sembra stiano gestendo l'emergenza con minore carico emotivo? Berlino, per dire, ha rotto il tabù parlando di "pandemia", ma calcando l'attenzione sul fatto che è "mondiale" e che in Germania "il picco della diffusione non è ancora stato raggiunto". E questo nonostante il "paziente zero" europeo sia probabilmente un cittadino tedesco. Il ministro della Salute, Jens Spahn ritiene la cancellazione dei grandi eventi o la chiusura temporanea delle aziende "non consigliabile" per far fronte all'epidemia, poichè si tratterebbe di misure "non proporzionate né appropriate". Lo stesso dicasi per la chiusura delle frontiere, che avrebbe "un impatto enorme" sull'economia, delle imprese e dei grandi eventi.

Delle due l’una: o negli altri Stati il coronavirus non si è ancora diffuso (ce lo auguriamo per loro), oppure i governi hanno scelto di contenere non solo Covid-19, ma anche l'effetto economico che consegue all'immagine di un "Paese in quarantena". Il rapporto dell’ECDC lascia intendere quel che molti sussurrano da qualche giorno: anche altri Stati Ue sono già nello stessa situazione dell'Italia. Ma forse - giusto o meno che sia - non vogliono urlarlo al mondo intero.