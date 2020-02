Coronavirus, donna positiva partorisce bimbo sano a Piacenza

Era risultata positiva ai test del coronavirus ma, nonostante l'infezione, è riuscita a dare alla luce un bambino sano. Una gravidanza a lieto fine quella di una donna lombarda contagiata dal Covid-19 che, nella giornata del 26 febbraio, ha partorito un neonato in perfetta salute all'ospedale di Piacenza.

Una notizia di cui rallegrarsi in un paese piegato dall'emergenza sanitaria dell'epidemia del nuovo virus. In barba ai pronostici e alle più catastrofiche previsioni, nel sangue del piccolo non è stata rilevata alcuna traccia di contagio. Così la neomamma, costretta all'isolamento, ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo dopo lunghe ore di patimento e trepidante attesa.

A dare comunicazione del lieto evento è stato l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi che, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, ha rallegrato i presenti all'assemblea. " Si tratta di una signara lombarda - ha spiegato l'Assessore - proveniente dal Basso Lodigiano che è stata seguita nella gravidanza all'ospedale di Piacenza, dove aveva programmato il parto. Una notizia molto bella, quasi commovente in giornate così difficili". La neomamma, della quale per ragioni di privacy non è stata diffusa l'identità, era ricoverata già in reparto quando è stata sottoposta al tampone faringeo che ha evidenziato la positività al coronavirus. Il neonato gode di ottima salute ma resterà in osservazione nel nosocomio locale fino a precise disposizioni.

" In tutti i reparti di ostetricia italiani siamo attrezzati per far fronte alla nascita di un neaonato la cui mamma è positiva al Covid-19 ", spiega il presidente della Società italiana di neonatologia (Sin) Fabio Mosca all'agenzia stampa Adnkronos . " La trasmissione verticale del coronavirus sembra non avvenire. Insomma, il bimbo non si ammala - continua - Il personale viene protetto con tutte le mascherine ad hoc: camici impermeabili, guanti, lavaggi delle mani e mascherine filtranti. Serve prudenza ma non dobbiamo fare troppi drammi. Occorre solo attenzione".