Coronavirus, ecco chi (e perché) può uscire di casa

Chi può uscire di casa? Quando e perché? Sono forse questi gli interrogativi imperanti che riecheggiano nelle case degli italiani. Come noto, per ridurre al massimo il contagio, il governo ha varato un decreto che contiene le misure di contenimento contro il coronavirus, limitando – di molto – gli spostamenti delle persone e concedendo la possibilità di scendere per strada solo in alcuni casi.

Quali? Presto detti. Come ricorda il ministero della salute sul proprio sito istituzionale, è permesso uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e di necessità. In tutti e tre i casi il cittadino è chiamato ad accertare la ragione della propria uscita servendosi del modulo di autocertificazione, qualora venisse fermato per un controllo dalle forze dell'ordine.

Coronavirus: la lista di chi può uscire di casa

Quindi, lavoro, urgenze sanitarie e necessità. È bene chiarire cosa rientri nei motivi di necessità: ovviamente, è garantita la possibilità di andare a fare la(anche per il proprio animale domestico), così come la, e l'acquisto di medicine in. Inoltre, si può andare ina comprare il giornale, ale al, se il proprio animale domestico ne ha bisogno. Per essere ancora più chiari, ecco l'elenco completo delle categorie di cittadini che possono uscire di casa, rispettando sempre le misure di prevenzione raccomandate, come il mantenimento della distanza minima di sicurezza