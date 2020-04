Coronavirus, ecco come fare per disinfettare l'auto

Perché la prevenzione non è mai troppa di questi tempi. Causa pandemia di coronavirus, siamo costretti a vivere in casa e a prendere tutte le misure necessarie quando usciamo per motivi di lavoro, salute o prima necessità. Già, perché, ricordiamolo, il governo ha operato un giro di vite, limitando ulteriormente le ragioni per le quali si può uscire - a piedi, in bicicletta, in motorino o in auto – e farlo solo in possesso del nuovo modulo di autocertificazione. Ecco, abbiamo detto "auto". E allora perché non riportare i preziosi consigli del virologo Fabrizio Pregliasco, che ha fornito un semplice vademecum su come disinfettare il proprio veicolo, mettendolo – e mettendosi – in sicurezza.

Innanzitutto è bene sottolineare l'importanza di disinfettare l'interno del proprio abitacolo in quanto si tratta di un ambiente piccolo, motivo per il quale – in questi giorni – sarebbe consigliato non trasportare più di una persone oltre al conducente, così da mantenere la distanza minima di sicurezza di oltre un metro.

L'attuale direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, interpellato da Dearlink ha spiegato: "Dal momento che quello dell'auto è uno spazio piccolo e chiuso, è bene provvedere alla sanificazione dell'abitacolo, che facilita la permanenza al suo interno del coronavirus. Ciò che è più vicino alla bocca, cioè quello che troviamo davanti a noi guidando – volante, cruscotto – si contamina di più" . Ma non è tutto, infatti: "Dobbiamo tenere presente la contaminazione delle mani, e quindi leva del cambio, freno a mano, pulsanti..." .

COME DISINFETTARE L'AUTO

Veniamo dunque alla procedura consigliata dall'esperto. La prima cosa da fare, così da procedere alla sanificazione degli interni della vettura, è quella di dotarsi dei dispositivi di protezione. Quindi, armatevi di mascherina, guanti in lattice monouso, carta assorbente, disinfettante detergente a base di alcool o cloro per le superficie, ma anche del detergente antibatterico per le mani.

Fate attenzione alla saliva, visto che rappresenta il vettore di contagio principale del Covid-19. Questo significa che, prima di mettersi a disinfettare la macchina, bisogna indossare la mascherina. Solo in seguito si può procedere a igienizzarsi le mani e a seguire a indossare i guanti.

Il passo successivo è quello di spruzzare il detergente alcolico o con cloro sulle superfici o sulla carta per pulire e dunque dare il "la"al lavoro con tanto olio di gomito.

Un consiglio: il volante è lo "strumento" più toccato in auto, così come la leva del cambio e le levette laterali delle frecce. Quindi prestate attenzione a sanificare con zelo le loro superfici. In secondo luogo, badate bene al cruscotto e a tutti i pulsanti e bottoni presenti all'interno dell'abitacolo, da quello della portiera, a quelli del riscaldamento/aria condizionata, della radio e compagnia cantante.

Non scordatevi la leva de freno a mano e lo specchietto retrovisore. Ultimo, ma non meno importante, disinfettate le portiere all'interno e all'esterno e anche le maniglie per aprirla e chiuderla.