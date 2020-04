Coronavirus, ecco come indossare (e togliere) i guanti monouso

Mascherine e guanti, guanti e mascherine. Sono questi i dispositivi di sicurezza principali, insieme al mantenimento della distanza minima intrapersonale di almeno un metro, per difendersi dal contagio di coronavirus. Delle mascherine vi abbiamo diffusamente parlato (qui trovi tutto quello che devi sapere), mentre sui guanti urge fare ulteriore informazione. E farla in modo tanto mirato quanto preciso. Motivo per il quale andiamo a riprendere quanto scritto dall'Istituto Superiore di Sanità sul proprio sito istituzionale.

Alla domanda "i guanti servono a prevenire le infezioni?" la risposta è sì, però a patto che: "non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi, siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati, come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi, siano eliminati al termine dell'uso, per esempio, al supermercato, non siano riutilizzati" .

Benissimo, ciò detto, l'Iss specifica anche i casi in cui i guanti monouso sono indispensabili, ovvero nel caso in cui una persona presti assistenza domiciliare o ospedaliera a un paziente, positivo o non. Inoltre, l'adozione del dispositivo è necessario – spiega sempre l'Iss – "in alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti" .

COME INDOSSARE I GUANTI

Prima di indossare i guanti, bisogna – sempre – lavarsi le mani Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano delle giusta misura: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti) Prendere un paio puliti, cioè non già utilizzati. Sono infatti monouso Verificare che non siano difettosi o già bucati Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso

COME TOGLIERE I GUANTI

Dal momento che la superfice esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile Procedi a sfilare il primo guanto aiutandoti con l'altra mano: "pizzica" con indice e pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevalo e infilaci il dito medio (della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tira leggermente, ruotando la mano del primo guanto. Dunque, fai lo stesso con l'altro guanto/altra mano in modo reciproco Tira verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: in questo modo, facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi. Ciò significa che la superficie contaminate rimane all'interno Butta i guanti nel cestino dei rifiuti Lavati le mani

P.S. Mentre indossi i guanti monouso non toccarti mai la bocca, il naso e gli occhi!