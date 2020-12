Coronavirus, ecco perché i dati sono così variabili

I numeri, normalmente, dovrebbero parlare chiaro. Eppure quelli diffusi giornalmente dall’Istituto Superiore di Sanità relativi al coronavirus in Italia sono, in pratica, da interpretare. È vero che i cittadini, stremati da mesi di sacrifici e dalla crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria, hanno il desiderio di essere aggiornati costantemente ma è importante sottolineare come sia fondamentale leggere i dati sul Covid-19 in base ad un arco temporale che superi le 24 ore. E questo perché se si confrontano i dati nel brevissimo tempo si noterà un andamento irregolare. Un po’ come sta accadendo in questi ultimi giorni. I decessi restano sempre alti, in media sopra i 500, i nuovi contagi appaiono relativamente bassi, soprattutto se confrontati a qualche settimana fa, mentre il tasso di positività oscilla tra l’8% e quasi il 15%.

Innanzitutto può sembrare un elemento poco importante ma le festività natalizie hanno contribuito all’oscillazione. In questi giorni, infatti, parte del personale che esegue i tamponi e che li processa è in ferie. Di conseguenza la variazione del numero dei test effettuati incide anche sugli altri dati che si monitorano. Non va, inoltre, dimenticato che, sempre a causa delle feste, è possibile che i dati non vengano sempre aggiornati. Questo potrebbe spiegare perché subito dopo Natale si sono registrati relativamente pochi decessi, brutto da dire perché ogni vita è importante, mentre il numero di persone che spirate a causa del coronavirus è aumentano successivamente.

"Per capire l’andamento della curva epidemica dobbiamo andare a vedere i nuovi casi testati invece del numero dei tamponi totali: si vede chiaramente che negli ultimi 15 giorni il numero di tamponi eseguiti su soggetti non ancora diagnosticati come positivi, quindi esclusi quindi quelli di controllo, verifica e uscita, è molto calato rispetto a novembre. Questo ci dice che siamo a saturazione del sistema: i tamponi che stiamo facendo sono su persone già positive" , ha spiegato al Corriere della Sera Antonella Viola, immunologa, docente di Patologia all’Università di Padova.

Pertanto per capire l’andamento della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese andrebbe guardato il numero di positivi sui casi nuovi testati. Un dato che non è il tasso di positività diffuso dal ministero ogni giorno. Tenendo conto di ciò, l’esperta ha sottolineato che "negli ultimi giorni si è andati tra i 20-40 mila nuovi casi testati mentre all’inizio di novembre si arrivata anche a 120-140 mila casi testati. Il rapporto di positivi sui nuovi casi testati è stabile dall’inizio di novembre intorno al 25% e c’è stato solo un picco intorno a Natale perché sono stati eseguiti pochi tamponi". Attraverso una lettura di questi dati emerge che non esiste una grande variabilità. "Siamo in una fase stabile e la curva non sta scendendo", ha evidenziato ancora la Viola.

I numeri e le variazioni vanno viste nel loro insieme per un periodo di almeno una settimana e non a distanza di un giorno. Le fluttuazioni dipendono dalla variabilità che c’è nell’analisi dei tamponi e nella saturazione del sistema. In altre parole bisogna capire su chi vengono effettuati i test. Se un giorno vengono processati molti tamponi a soggetti in “uscita” dalla quarantena allora è possibile che il numero dei negativi sarà elevato. Viceversa con un aumento dei nuovi testati ci sarà un incremento dei soggetti positivi.