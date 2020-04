Coronavirus, ecco come ripartiranno i trasporti

Il coronavirus sta cambiando le abitudini di tutti i cittadini e con la fase due ogni aspetto della nostra vita quotidiana subirà importanti modifiche. Dal lavoro alle vacanze, dalla spesa al tempo libero. Senza dimenticare l'uso e l'accesso ai mezzi pubblici. Dimentichiamoci gli autobus pieni e le metropolitane affollate: dal 4 maggio tutto sarà diverso. Ecco come.

" Non possiamo più immaginare che milioni di persone si muovano tutte insieme tra le 7.30 e le 9.30, non ce lo possiamo permettere sinché non troviamo il vaccino ", ha spiegato il minsitro dei Trasporti Paola De Micheli, anticipando il piano del governo sulla mobilità urbana. " Dobbiamo immaginare - ha continuato il ministro - un modello organizzativo e di lavoro della società completamente diverso " basato su " una modifica delle frequenze negli orari di punta e degli orari di lavoro ".

Ingressi scaglionati in ufficio e poi anche a scuola per non pesare sul sistema dei trasporti quindi. Ma non solo. Si pensa anche, e soprattutto, al distanziamento sociale. Come riporta Repubblica, vetture e vagoni saranno infatti a numero chiuso con ingressi contingentati e consentiti (ove possibile) solo dalla porta anteriore. Questo è un modo per controllare che non si superi la capienza massima imposta dal rispetto delle distanze di sicurezza. L'idea è poi quella di installare dei sistemi conta-persone e utlizzare delle app per evitare assembramenti. Alcune applicazioni, è stato spiegato, sono già " allo studio del ministero della Salute e dell'Innovazione ". Nel frattempo, si pensa alla " presenza di persone che aiutino a evitare di salire " i passeggeri sul mezzo quando è stato raggiunto il numero massimo consentito di persone.