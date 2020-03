Coronavirus, Gattinoni: "Se si attacca ai polmoni diventa letale"

"Il coronavirus? È un microrganismo che nella maggioranza dei casi non fa danni, ma in alcuni si attacca ai polmoni e diventa letale" . Luciano Gattitoni, specialista di terapia intensiva di fama mondiale, inquadra così l’incubo Covid-19, sottolineandone un aspetto non di poco conto: "L’infezione, che porta a una grave carenza di ossigeno, si presenta in modi diversi…" .

Il luminare della rianimazione, forse il più importante specialista al mondo nel suo campo, è stato intervistato da La Stampa e al quotidiano spiega quelle che sono le sue intuizioni sul coronavirus: "Mentre la polmonite colpisce gli alveoli, questa polmonite virale interstiziale tende a interferire sulla parte vascolare. Così i vasi sanguigni del polmone perdono potenza e causano l'ipossiemia, ovvero la carenza di ossigeno nel sangue" .

L’attuale presidente della società mondiale di terapia intensiva, quindi, alza avverte: "Se viene l'ipossiemia il cervello compensa aumentando la respirazione, per questo i malati arrivano in ospedale apparentemente in forma. In realtà, si ha già una saturazione bassa dell'ossigeno nel sangue. Per aumentare il respiro si fa più pressione, il polmone si infiamma e il plasma filtra nell' interstizio. Un meccanismo che si interrompe solo con un'intubazione di dieci-quindici giorni" .

Ecco, l’intubazione, (quasi sempre) necessaria per garantire la sopravvivenza. Così come trovare un letto e tutti i macchinari e dispositivi medici della terapia intensiva: "Bisogna trovarlo perché casco e pronazione, lo dico io che l'ho ideata, sono palliativi. Intubando si permette al paziente di mantenersi dormiente finché le difese immunitarie vincono il coronavirus. Al momento è l'unica cura. E infatti, non a caso, muoiono di più quelli fuori dalla terapia intensiva che dentro" .

Quindi Gattinoni sostiene che ormai negli ospedali non vi è più troppo tempo e si decide come in guerra e che è vero che si fa una scelta anche in base all’età dei pazienti: "Chi dice il contrario mente, ma è naturale con poco tempo e molto afflusso. Si valuta la probabilità che un paziente anziano possa sopravvivere a due settimane di intubazione. Ho sempre insegnato a provare per tutti un trattamento intensivo per 24 ore, ma ora non si riesce…" .