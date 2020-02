Coronavirus, Giordano: "Libia chiuderà i porti alle navi italiane..."

"Noi non blocchiamo nessuno, gli italiani vengono bloccati alle Mauritius...perfetto. Tra un po' la Libia farà blocco navale contro l'Italia" . Mario Giordano commenta così, causticamente, il caso del volo Alitalia bloccato alle Mauritius su decisione delle istituzioni locali, temendo che a bordo ci possano essere passeggeri potenzialmente infettati dal coronavirus. E nel farlo, con tanto di hashtag #coronavirusitalia, il giornalita fa il paradosso dei porti libici chiusi alle navi italiane (e non viceversa…).

Le autorità dell'isola dell'Africa orientale, infatti, hanno hanno interdetto l'accesso nell'arcipelago dell'Oceano Indiano ai viaggiatori residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo si legge sul sito "Viaggiare sicuri", dopo che quaranta turisti lombardi e veneti sono dovuti tornare indietro dopo l'arrivo a Port Louis con un volo Alitalia, che ha appunto provveduto al rimpatrio dei nostri connazionali.

"Tutti i passeggeri che abbiano viaggiato (o anche solo in transito) negli ultimi quattordici giorni nelle tre regioni italiane potranno entrare a Mauritius ma saranno sottoposti a quarantena" , viene precisato nella nota. Gli italiani provenienti da queste tre regioni, insomma, sono equiparati a cinesi e sudcoreani. "Poiché le autorità locali potrebbero estendere le misure di controllo anche ad altre categorie di passeggeri, con scarso o nessun preavviso" , spiega inoltre il sito del ministero degli Esteri, che precisa: "Si raccomanda di effettuare sempre verifiche con il proprio tour operator e con le compagnie aeree e di monitorare questo sito web prima di intraprendere il viaggio" .

Quindi l'ironico tweet di polemica del conduttore televisivo, che tira le orecchie al Conte-bis e alla maggioranza giallorossa. Insomma, anziché preoccuparsi anche da chi arriva dalla Libia e dal Nord-Africa, saranno invece i governi nordafricano e lo stesso esecutivo libico a preoccuparsi di chi arriva nei territorio del Maghreb…

Noi non blocchiamo nessuno, gli italiani vengono bloccati alle Mauritius... perfetto. Tra un po' la Libia farà blocco navale contro l'Italia #coronavirusitalla — mario giordano (@mariogiordano5) February 24, 2020

Peraltro, è fissato a domani – martedì 25 febbraio – l'appuntamento settimanale con "Fuori dal Coro": il formato dall'ex direttore del Tg4 dedicherà ampio spazio all'emergenza coronavirus in tutto lo Stivale. Tra gli ospiti della serata Pierluigi Bersani, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, Vittorio Feltri, Alessandro Meluzzi e Nicolo Porro; non mancheranno anche i collegamenti con medici e con le zone calde quali l'ospedale Sacco di Milano e di Codogno, epicentro del focolaio in provincia di Lodi.