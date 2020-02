Coronavirus, guarita la turista cinese ricoverata allo Spallanzani

Mentre il bilancio delle vittime del coronavirus continua a salire, da Roma arrivano buone notizie: la donna cinese, ricoverata con il marito allo Spallanzani, è guarita. " La donna cinese ricoverata dal 30 gennaio all'Istituto Spallanzani che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia, è negativa a Covid-19 ", si legge in una nota dell'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Dopo diverse settimane di ricovero in rianimazione, la paziente di Wuhan è stata trasferita in reparto dove continuerà ad essere tenuta sotto osservazione. " La coppia è attualmente ricoverata in degenza ordinaria - si legge nel bollettino nell'Istituto -. La donna è stata traferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Ieri, per la prima volta dal ricovero, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo coronavirus ". Migliorano anche le condizioni del marito della donna che, continua il bollettino, " ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione ". A confermarlo anche l'assessore D'Amato: " Stamani durante una visita all'ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni ".

Pochi giorni fa, era guarito anche il ricercatore 29enne rientrato da Wuhan. Il giovane, risultato positivo durante la quarantena alla Cecchignola a inizio febbraio, era stato subito trasferito all'ospedale Spallanzani. Venerdì scorso, il direttore sanitario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive, Francesco Vaia, aveva comunicato che il 29enne " è ormai risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus ". Sabato, il giovane è stato dimesso. Ora, dopo la conferma del miglioramento delle condizioni dell'uomo cinese, la notizia della guarigione della moglie: " La donna ricoverata dal 30 gennaio è negativa al Covid-19 ".

Nel quotidiano bollettino medico rilasciato dell'Inmi Spallanzani di Roma, si elencano anche le condizioni di tutti gli altri pazienti: " Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 140 pazienti - si legge nella nota -. Di questi, 101, risultati negativi al test, sono stati dimessi. 39 sono i pazienti tuttora ricoverati ".

Buone notizie che danno fiducia mentre l'Italia è alla prese con l'emergenza coronavirus. Autorità e medici invitano i cittadini a mantenere la calma e non creare allarmismi, ma la paura continua a dilagare. Pochi istanti fa, la notizia di un primo decesso in Emilia Romagna ha fatto salire il bilancio delle vittime a quota 12. Ma da Roma, dopo le ultime guarigioni, arriva un po' di ottimismo.