Coronavirus, hostess malata ma nessuno la visita

È malata da tre giorni con 38 di febbre ma nessuno la visita. Succede nel Lazio dove una hostess di terra si è sentita dire dal medico dell'Alitalia che non deve sottoporsi al tampone perché non ha i sintomi del coronavirus. Tutto questo al telefono perché è sorvegliata a distanza.

Racconta di non sentire nulla oltre la febbre ma di essere comunque preoccupata. Ha chiamato immediatamente il medico di famiglia e l’azienda, i quali le hanno consigliato di contattare il numero 1500 per fare un tampone. Purtroppo però le telefonate non hanno avuto un riscontro e così l’hostess ha telefonato al 112. La prima volta le hanno detto che la sua chiamata era stata presa in carico ma senza nessuna risposta. La donna ha provato a ricontattare il numero di sera e l’operatore le ha detto che il suo caso sarebbe stato inoltrato alla Asl 3 di competenza. Inoltre, le ha suggerito di rimanere in isolamento senza avere contatti con nessuno.

In un'intervista al Tempo, l’hostess dice di essere in quarantena. Anzi precisa che “ il 112 ieri mi ha informato che sono stata messa in quarantena dal medico di famiglia. A quel punto, incredula, ho chiamato il medico - prosegue -, che però ha assolutamente negato di aver avviato una procedura di questo tipo. Però mi ha avvertito che il tampone, nel mio caso, è previsto ”. La donna sottolinea però che se lo volesse fare, dovrebbe chiederlo al medico di famiglia o andare di persona in ospedale. “ Ma in queste condizioni non posso andare mica fino allo Spallanzani - spiega -. Aspetto in casa e, se dovesse servirmi qualcosa, vorrà dire che uscirò per farmi visitare ”.