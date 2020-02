Coronavirus, i tecnici alla Regione Lombardia: "Ecco perché servono le misure restrittive"

Sono ore decisive in Regione Lombardia. Il governatore Attilio Fontana e l'assessore alla sanità Giulio Gallera stanno valutando con attenzione le prossime mosse da fare sulla base degli ultimi dati sull'emergenza sanitaria. " In base ai casi accertati la diffusione del coronavirus è ancora circoscritta e l'incidenza è alta in alcune aree pari a circa al 4% della popolazione regionale. Il Covid-19 per il 90% dei pazienti è facilmente risolvibile, ma - si legge nel dossier dei tecnici lombardi - nel restante 10% dei casi, soprattutto se anziani o con un quadro clinico compromesso, richiede il passaggio in Terapia intensiva ".

Inoltre, " nelle zone ad alta incidenza (Codogno, Lodi, Cremona, Alzano) gli ospedali hanno dovuto affrontare situazioni emergenziali sia per l'elevato numero di casi, sia perché l'11% delle positività riguarda operatori sanitari. Fino ad oggi - ricorda però il documento - il resto della rete ospedaliera è ancora in grado di dare risposta, ma se la situazione dovesse allargarsi, gli ospedali andranno in grave crisi non solo per i ricoveri da coronavirus ma per tutti i pazienti ". L'ospedale di Cremona ieri aveva lanciato l'allarme: il numero dei contagi sale e nel nosocomio " non sappiamo più dove mettere pazienti ", avevano rivelato alcune fonti sanitarie.

Dalla Regione si sottolinea che " dalle prime evidenze ogni soggetto positivo trasmette il Covid-19 ad altre due persone ". E così il governatore Fontana e l'assessore Gallera potrebbero chiedere una proroga delle misure sulla chiusura delle scuole e sul contenimento delle aggregazioni sociali. In questo modo, ricorda il Corriere, si raggiungerebbero i 14 giorni considerati fondamentali perché corrispondono al tempo di incubazione del virus. " È acclarato che il problema di questo virus non è il tasso di mortalità, ma la velocità di contagio - ha dichiarato Fontana -. Non tutti i casi, fortunatamente, sono gravi, ma tanti richiedono un ricovero ospedaliero, impegnando posti letto che sono destinati all'attività ordinaria delle strutture ".