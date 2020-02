Coronavirus, l'ospedale di Cremona: "Non sappiamo dove mettere i pazienti"

È salito a 14 il numero di vittime del coronavirus in Italia, mentre i casi di contagio in totale riguardano 528 persone. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso dell'ultima conferenza stampa sulla diffusione del Covid-19 nel Paese. Dati che si aggiungono a un dato importante e incoraggiante, quello che riguarda le persone guarite: ad oggi sono 42.

I numeri dell'emergenza sanitaria continuano comunque a crescere. Nella sola Lombardia, sono stati registrati 305 contagiati con un incremento di 47 casi rispetto all'ultimo bollettino di ieri. E intanto l'ospedale di Cremona lancia l'allarme. " Non sappiamo più dove mettere pazienti ", hanno spiegato al Corriere alcune fonti sanitarie. Il nosocomio si trova vicino alla zona rossa del Lodigiano, dove è stato rilevato il primo caso di coronavirus in Italia. E ora sembra essere al collasso. Secondo quanto riporta il quotidiano, i casi di pazienti positivi ricoverati a Cremona sono 81 (dati di ieri sera), di cui 42 polmoniti e 18 in condizioni gravi.

Ma i numeri salgono di giorno in giorno e così sono state presi alcuni provvedimenti. Dato che il reparto di terapia intensiva dell'ospedale non riesce a ospitare tutti i pazienti, alcuni di loro sono stati trasferiti all'ospedale San Matteo di Pavia e al Niguarda di Milano. Un modo per " liberare i posti " e dare respiro a medici e struttura. Questa mattina inoltre, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha spiegato che " quattro pazienti " con nuovo coronavirus " sono stati trasferiti in Terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano dall'ospedale di Cremon a", dopo essersi aggravati. Siamo di fronte a " una patologia che ha una grande diffusione, non una grande virulenza, ma che sulle persone di una certa età è particolarmente aggressiva. Quello che sta succedendo è che alcune di queste persone hanno degli aggravamenti. Quindi chi era a Cremona e si è aggravato è stato portato a Milano. Ma erano già persone che erano in ospedale e già nella nostra contabilità ".