Coronavirus, gli islamici in festa: "Una punizione contro la Cina"

Mentre salgono a 304 morti e a 14.380 i casi di infezione da coronavirus in Cina - secondo quanto riferito dai dati della Commissione sanitaria nazionale cinese, a cui si aggiunge anche la morte di un paziente cinese nelle Filippine, il primo al di fuori dei confini, che porta il totale dei decessi per coronavirus a quota 305 - c'è chi esulta sul web . Sulla pagina Facebook Siamo fieri di essere musulmani, infatti, che conta più di 94 mila follower, la pandemia del coronavirus è stata salutata come la punizione di Allah per gli infedeli. Secondo uno dei moderatori della pagina, infatti, in Cina ci sono " 1 milione di musulmani Uighuri detenuti in campi di concentramento. La Cina ha trasformato la regione autonoma Uighura dello Xinjiang in qualcosa che assomiglia a un enorme campo di internamento avvolto nella segretezza - una sorta di zona senza diritti ". In allegato, una foto di Xi Jinping con il volto insanguinato.

I cinesi sono accusati dai follower della pagina di " bruciare il Corano " e " demolire le moschee ". Inoltre, " nei campi di detenzione i musulmani vengono torturati e costretti al lavoro forzato ". Il coronavirus, dunque, è una punizione divina contro la Repubblica popolare cinese. I commenti al post sono tutto un programma: " In effetti è vero, è una punizione di Allà (sic): il virus è originario del serpente, animale associato al demonio. Perciò è collegato anche ad Allà". Un altro ancora scrive: " Ciò che si semina si raccoglie e ora e il momento che devono raccogliere dopo tutto il male che hanno fatto verso i nostri fratelli e sorelle e verso le creature di Allah ". " La Cina - osserva un altro utente della pagina - sta raccogliendo ciò che ha seminato e questo è solo l'inizio ". " Allah gli ha mandato un virus che sta uccidendo un sacco di persone, allahu akbar " commenta M.Y. R.S, uno dei fan più attivi della pagina, ne è sicuro: " Questi miscredenti non sanno che devono fare i conti con Dio, eccoli adesso sono loro che vivono nell'angoscia e nella paura, eccoli adesso prigionieri dentro le loro citta. Allah akbar ".