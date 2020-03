Virus, scatta allerta degli 007 "Queste zone a rischio rivolta"

Secondo il rapporto stilato dagli 007 un altro grave problema, generato sempre dall’emergenza coronavirus, rischia di mandare in tilt le Regioni del Sud-Italia. Una propagazione del virus in queste zone potrebbe portare a un rischio di rivolte con seri problemi di gestione di ordine pubblico. Partendo da un problema concreto di strutture ospedaliere prossime al collasso e alla mancanza di assistenza, potrebbe farsi spazio anche una grave interferenza, quella che arriva da criminalità organizzate.

L'allarme di De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto rivolgersi al presidente del Consiglio, al ministro della Salute, al ministro degli Affari Regionali e al ministro per il Sud per sottolineare che nel Mezzogiorno, a causa del coronavirus, sta esplodendo una crisi drammatica e che si è ormai “a un passo dalla tragedia” . Molte le richieste fatte da De Luca al governo che, secondo quanto riportato dal governatore, non hanno avuto risposta: “Zero ventilatori polmonari; zero mascherine P3; zero dispositivi medici di protezione”.

De Luca, lo sappiamo da tempo, non manda certo a dire quello che pensa. E spesso i suoi toni sono forti ma allo stesso tempo efficaci e comprensibili da tutti. Aveva anticipato il governo chiudendo le scuole e tutte le attività lavorative, e richiedendo il supporto dell’esercito. De Luca ha poi voluto sottolineare che “il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord, rischia di cancellare il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica”. Non questione di giorni, ma di ore. Denuncia inoltre che il Sud è alla vigilia di un contagio gravissimo, al limite della sostenibilità.

Coronavirus è una tragedia per il Sud