"Qui ci sono 70mila contagiati". ​La città inferno che preoccupa

Negli ultimi giorni è stato più volte ripetuto che i dati reali riguardanti il numero dei contagiati dal nuovo coronavirus fossero molto più alti rispetto a quelli ufficiali consultabili nei tabellini quotidiani.

La conferma, l'ennesima, arriva dalla federazione dei medici di famiglia (Fimmg) di Bergamo: " Siamo certi che i dati ufficiali non corrispondono alla realtà. Dalle nostre stime attualmente nella nostra provincia circa 70.000 cittadini bergamaschi sono probabilmente infettati dal coronavirus ".

La Fimmg sottolinea inoltre come " i dati certi potremmo averli solo in futuro con dei test immunologici ” e che per questo è dunque “ poco utile fare dei ragionamenti sulla base dei risultati dei tamponi, laddove i tamponi di fatto vengono riservati quasi esclusivamente alle situazioni più critiche che accedono agli ospedali ".

Per quanto riguarda gli ospedali, " è purtroppo vero che alcune persone vi arrivano tardi; questo non dipende però da un ritardo nell'attivazione dei servizi di emergenza/urgenza da parte del territorio, bensì dalla indisponibilità di posti letto nei presidi ospedalieri ”. La situazione è critica dal momento che “ gli attuali pochi posti disponibili vengono riservati alle situazioni più critiche, mentre si tende a lasciare al domicilio gli altri pazienti apparentemente meno gravi ”.

Il problema dei medici infettati

A detta della Fimmg “ non si è capito da subito che questa non è solo un'emergenza intensivologica (ove ringraziamo per i miracoli fatti nell'aumentare i posti delle rianimazioni), ma è anche - o forse soprattutto - un'emergenza di sanità pubblica ".

Come se non bastasse c'è un altro tema su cui fare luce: il contagio dei medici. “ Ad oggi – ricorda Fimmg - nella nostra provincia si sono ammalati 144 medici di famiglia e purtroppo 4 Colleghi (dr. Mario Giovita, dr. Antonino Buttafuoco, dr. Vincenzo Leone e in queste ore anche il dr. Carlo Alberto Passera) sono caduti sul campo. 200.000 cittadini bergamaschi in questo momento sono formalmente senza il loro medico di famiglia: in realtà questo numero è decisamente inferiore poiché quasi tutti i colleghi, nonostante debilitati dalla malattia, stanno lavorando 12 ore al giorno (spesso anche nel weekend) con consulenze telefoniche, ricette, certificati e prodigandosi direttamente per assicurare le visite indifferibili attraverso il coinvolgimento di altri colleghi e servizi ”.

Arginare l'emergenza