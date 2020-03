Coronavirus, l'allarme dei medici: "Ora ci si ammala in famiglia"

Gli italiani sono chiusi in casa, ma i contagi continuano ad aumentare. E ora i medici lanciano l'allarme: " Adesso ci si ammala in famiglia ". Il coronavirus infatti si sta diffondendo sempre più all'interno delle abitazioni, nei nuclei familiari. Per contenere la propagazione del virus, da alcune settimane tutti sono stati confinati a casa. Ma se tra le mure domestiche ci sono anche familiari asintomatici, che hanno contratto inconsapevolmente il virus cinese prima della chiusura totale disposta dal governo, ora intere famiglie si stanno ammalando.

" Sempre più spesso arrivano intere famiglie, magari con padre che ha bisogno dell’ossigeno, madre che ha solo febbre e figli con sintomi lievissimi ", hanno spiegato dal pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano al Corriere. " Avevamo qui un signore dal mattino in attesa del tampone. Un'ambulanza, circa sei ore dopo, ha portato una donna in codice rosso, molto grave. Era la moglie. Almeno siamo riusciti a farli salutare prima di ricoverarli ", hanno raccontato ancora. E così il contagio casalingo sta aumentando e preoccupa molto i medici di base che denunciano anche l'impossibilità di recarsi a casa dei malati per l'assenza di protezioni.