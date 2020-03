Coronavirus, l'appello di Burioni: "La gente stia a casa"

"Io ho la sensazione che molta, troppa gente non abbia capito con che cosa abbiamo a che fare. Forse alcuni messaggi troppo tranquillizzanti hanno causato un gravissimo danno inducendo tanti cittadini a sottovalutare il problema" . Così Roberto Burioni torna a tuonare su Facebook, commentando l'emergenza sanitaria in Italia a causa dell'epidemia da coronavirus.

Il virologo, in prima linea nella lotta al Covid-19, cerca di fare informazione, comunicando ai propri follower – con l'intenzione di parlare possibilmente a tutti gli italiani – quali debbano essere le contromosse da seguire (e le cose da non fare) in queste difficili settimane.

Nella giornata di ieri, l'esperto in forza all'ospedale San Raffaele di Milano spiegava al Corriere della Sera: "Siamo all’inizio dell'epidemia, non possiamo parlare di frenata. Se le misure restrittive funzioneranno sarà quello il momento di non mollare: ma non mi sorprenderei se la chiusura delle scuole venisse prolungata" . E sempre al Corsera aggiungeva: "In questo momento in realtà siamo all’inizio di un’epidemia e sono giorni decisivi nei quali si potrà stabilire se siamo stati capaci di contenere l’epidemia o comunque di rallentarla. Non abbiamo farmaci e non abbiamo vaccini, solo due armi: la diagnosi che ci permette di distinguere Covid-19 da un’influenza e, ancora più importante, l’isolamento: il coronavirus si trasmette attraverso i contatti sociali e non abbiamo altre alternative se non ridurli il più possibile" .