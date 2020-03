Coronavirus, l'appello di Fontana a medici e infermieri: "Dateci una mano"

" Devo lanciare un appello accorato ". Apre così il governatore Attilio Fontana la conferenza per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Lombardia. " A tutti i medici e a tutti gli infermieri che magari sono andati in pensione negli ultimi due anni o che svolgono il loro lavoro in strutture private - ha continuato -, l'appello è a mettersi a disposizione per darci una mano in questi giorni difficili, per poter dare risposte più importanti e anche per realizzare i progetti di cui si è parlato in questi giorni. Per fortuna qualcosa comincia a muoversi sul fronte dei ventilatori e dei respiratori, che cominciano ad arrivare. Ora abbiamo bisogno si personale qualificato ".

Il governatore ha parlato poi del nuovo ospedale in Fiera. " Stiamo apportando delle modifiche - ha spiegato -, il lavoro sta andando bene e la speranza di riuscire ad arrivare a breve alla realizzazione di questo grande ospedale è sempre più concreta. Voglio ribadire che comunque stiamo continuando a rinforzare anche le rianimazioni dei singoli ospedali. I respiratori per il nuovo ospedale non verranno sottratti ai vecchi ospedali, come qualcuno ha detto. Quando arriveranno la Regione provvederà a distribuirli agli ospedali che ne hanno più necessità".

Fontana ha poi rinnovato l'invito dei cittadini a restare a casa. "È un appello che rifaccio tutti i giorni, lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po' cambieranno anche i toni perché se non la capite con le buone bisogna essere un poco più aggressivi: non dovete uscire, dovete stare a casa ", ha ripetuto il governatore. Sono infatti ancora troppe le persone che escono dalle proprie abitazione. Ieri, in conferenza stampa, il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, aveva spiegato che oltre il 40% delle persone esce ancora di casa: " Il 40% non è un dato sufficiente per dirci che possiamo contenere nel miglior modo possibile il virus. Vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, non uscite di casa ".