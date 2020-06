Dopo la Lombardia, c'è il Lazio Virus ora fa tremare Zingaretti

Resta sotto quota 1 l'indice di contagio Rt in tutte le Regioni italiane, tranne in una: il Lazio. A causa dei focolai a Roma (al San Raffaele Pisana e alla Garbatella), la regione di Zingaretti segna un indice all'1,12 . " Si conferma un Rt sotto 1 a livello nazionale e quasi nella totalità delle Regioni e province autonome ", si legge nell'ultimo rapporto, riferito alla settimana 8-14 giugno, realizzato da Iss-ministero della Salute. " Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità. Tuttavia, a livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente ".

Se il valore nazionale di Rt quindi resta sotto 1, a livello regionale le cose cambiano. In particolare, l'indice ha superato il livello di guardia nel Lazio dove il valore è salito a 1,12 (era 0,93). " È l'effetto dei due focolai già isolati nella clinica San Raffaele alla Pisana e nel palazzo occupato di via Pecile, alla Garbatella. I dati non devono spaventare, vanno letti e studiati. Questo indice parte da uno 'zero' in una situazione controllata. Sarebbe stato grave il contrario, ossia se non avessimo scoperto per tempo e contenuto i due cluster ", ha assicurato l'assessore alla Sanità della regione, Alessio D'Amato. Nell'ultimo monitoraggio, il Lazio supera così il dato registrato in Lombardia (0,82), regione più colpita da Covid-19. Sempre critico nei confronti del governatore lombardo Fontana, alla luce dei nuovi dati che crescono il presidente del Lazio Nicola Zingaretti si è detto comunque soddisfatto: " Noi teniamo sempre alto il livello di sicurezza, ma i dati degli ultimi 15-20 giorni - al netto dei due focolai, subito isolati - parlano di una regione di 6 milioni di abitanti dove le attività sono riprese quasi tutte, sono numeri di una regione aperta ". Intanto però l'indice della Lombardia continua a calare: se la scorsa settimana il dato era allo 0,9, ora è sceso allo 0,82.

Gli indici Rt regione per regione