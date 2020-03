Coronavirus, l'infermiera crollata a fine turno: "State a casa"

La mascherina ben salda al volto, il camice ancora annodato sulla schiena e la testa china sulla tastiera del computer. È l'istantanea che immortala Elena Pagliarini, infermiera dell'ospedale di Cremona, dopo una estenuante notte di lavoro al pronto soccorso.

"È stato un momento di sconforto, il turno stava per finire e io mi sentivo impotente . - ha spiegato l'infermiera ai microfoni del Corriere della Sera - Prima di addormentarmi avevo pianto a dirotto, poi sono crollata. Non pensavo che la fotografia suscitasse tanto interesse" . In poche ore, la foto è rimbalzata da un social all'altro raccogliendo parole di encomio dagli utenti della rete. " Da un lato mi ha molto imbarazzato trovarmi sui giornali, - continua - ho provato vergogna nel mostrare il mio lato più fragile. Dall'altro sono contenta: ora sul cellulare arrivano messaggi bellissimi da parte di persone che si sono immedesimata nella mia storia".

Elena, una dei tantissimi operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus, non ha alcuna intenzione di battere la fiacca nonostante l'emergenza sanitaria stia mettendo a dura prova la tenacia che la contraddistingue. " Ho molta passione per il mio lavoro, - continua l'infermiera - lo faccio senza voler essere ringraziata. In realtà non mi sento stanca fisicamente, potrei lavorare anche ventiquattro ore di fila se necessario. Non nascondo che in questo momento sono in ansia perché sto combattendo contro un nemico che non conosco. Non vedo l'ora che tutto finisca ".

A scattare la foto, alle ore 6 del mattino, è stata Francesca Mangiatordi, medico del pronto soccorso di Cremona. " Vedere Elena stremata, dormire su un cuscino di fortuna e sulla tastiera del computer, dopo molte ore in turno, mi ha suscitato profonda tenerezza. - ci racconta - Con quella foto, ho voluto raccontare la nostra umanità: siamo uomini e donne, e nonostante i ritmi serrati questi giorni, troviamo sempre il giusto spirito e l'energia per continuare" .