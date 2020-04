Coronavirus in Lombardia, Gallera: "A Milano raddoppiano i contagi"

" Non è assolutamente finita. I dati non ci consentono di rilassarci ". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha messo in guardia i cittadini nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus. " Non dobbiamo abbassare l'attenzione e pensare che il peggio sia passato perché i dati non sono ancora stabili ", soprattutto quelli che riguardano Milano. In città e nei comuni della provincia sono infatti raddoppiati i contagi rispetto all'incremento registrato venerdì: 520 più di ieri quando si erano contati 269 casi sul giorno precedente. " Milanesi, non scherziamo - ha tuonato l'assessore -. Rimaniamo a casa, non usciamo. La situazione di Milano necessità maggiore attenzione: la linea dei contagi un giorno scende e un giorno sale, non c'è una netta diminuzione ". Per quanto riguarda la sola città di Milano, i casi sono saliti a quota 5.368 (+262, mentre ieri l'incremento era stato di 127).

Stabile la situazione nella altre due province più colpite: a Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.258. Rispetto a ieri, la crescita è di 107 unità. A Brescia invece si sono accertati 230 nuovi casi e il totale è arrivato a 10.599.

Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Lombardia sono stati registrati 57.592 casi, con 1.544 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.246. " Un dato in linea con quello degli ultimi giorni visto che nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 9.977 tamponi ", ha sottolineato Gallera. I ricoverati sono 12.026, 149 in più rispetto a ieri. Calano invece i numeri delle terapie intensive dove ci sono 1.274 pazienti, 28 in meno rispetto a ieri. Resta ancora alto invece il dato sulle vittime: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 273 decessi che portano il totale dei morti a 10.511 (ieri sono state 216): " È un numero in crescita rispetto a quello di ieri, ma si è ridotto rispetto ai dati di qualche giorno fa ", ha commentato.