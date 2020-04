Coronavirus, mai così pochi nuovi casi. Oltre 2.500 guariti in un giorno

Continua il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.812 pazienti, 124 meno di ieri. Diminuisce anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 25.786 persone (-1.107). La maggior parte delle persone positive al coronavirus è in isolamento domiciliare: sono 78.364, il 73% del totale. " Se ci riportiamo indietro di sole due settimane, al 3 di aprile, erano ricoverati in terapia intensiva 4.063 pazienti, oggi questo numero è sceso a poco più di 2.800. Questo dà l'idea di quanto si è alleggerita la pressione e consente a chi si occupa di intensività di avere maggior agio nella gestione non solo dei malati di Covid ma di tutti quelli che hanno bisogno. Ricordo che prima dell'emergenza il numero di posti superava di qualche centinaio i 5.000 ", ha sottolineato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Continuano ad aumentare i guariti: oggi si registrano altre 2.563 unità che fanno salire il totale a 42.727 (ieri +2.072). Si tratta del dato più alto in assoluto di guariti dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi, ci sono 106.962 positivi nel Paese con un aumento di 355 unità (ieri si erano registrati 1.189 nuovi casi). Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 172.434 (+3.493 rispetto a ieri). Nuovo record di tamponi: sono 65.705 i test effettuati (ieri 60.999). " Un dato importante è il numero dei tamponi. Se calcoliamo la percentuale dei positivi sul numero dei tamponi oggi siamo al 5,35%, e anche questo è un ulteriore indicatore dell'efficacia delle misure intraprese in termini di lockdown per contenere la diffusione ", ha aggiunto Locatelli.

Per quanto riguarda le vittime invece nelle ultime 24 ore sono morte 575 persone (ieri i decessi sono stati 525) che portano il totale a 22.745. Questi i dati forniti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus. Borrelli ha poi spiegato che dalla prossima settimana saranno rimodulate le conferenze stampa: ogni giorno sul sito della Protezione civile e sui social verranno riportati gli aggiornamenti sui dati dell'epidemia da coronavirus mentre l'incontro con la stampa si terrà solo il lunedi e il giovedì.

