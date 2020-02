Coronavirus, medici di famiglia: "Restate a casa se avete febbre"

Esplode l'epidemia del Coronavirus tra Lombardia e Veneto con un crescendo repentino di contagi, al momento 36, e 2 decessi. Sebbene siano state attivate tutte le misure di emergenze e disposta la quarantena per i residenti delle località focolaio della pandemia, il rischio che l'infezione dilaghi a macchia d'olio è più che una possibilità remota.

Al fine di contenere la diffusione infausta del Covid-19, e per evitare il collasso dei pronto soccorso, i medici di famiglia invitano i cittadini italiani alla prudenza e al buon senso. Nella mattinata di sabato 22 febbraio, il segretario generale Fimmg Silvestro Scotti e il presidente Simg Claudio Cricelli hanno dato importanti disposizioni in merito alla profilassi da eseguire nel caso in cui si riscontrassero sintomi anomali o sospetti.

" In caso di sintomi influenzali, anche di febbre non troppo alta ma persistente - riferiscono con una nota congiuunta Scotti e Cricelli - è bene che non ci si muova verso lo studio medico di famiglia né verso l'ospedale se non dopo un contatto telefonico con i numeri di pubblica utilità creati a livello nazionale e regionale sulla infezione da coronavirus. In presenza di sintomi di affezioni respiratorie è bene restare a casa e chiamare il medico di famiglia, sarà lui a dirci come comportarci in assoluta sicurezza e a gestire il caso con le indicazioni migliori".

In attesa che i casi di contagio già acclarati vengano negativizzati, il Ministero della Salute ha attivato un numero ad hoc per l'emergenza, il 1500, da contattare in caso di sospetta infezione. Il dicastero ha altresì divulgato un decalogo da seguire per evitare la contaminazione. Si tratta di 10 semplici regole cui attenersi:

1. Lavarsi spesso le mani;

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni acute;

3. Non taccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani;

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza prescrizione medica;

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7. Usare la mascherina solo se c'è il sospetto di essere stati contagiati o si assista persone malate;

8. I prodotti made in China non sono pericolosi;

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;

10. Contattare il numero verde 1500 per maggiori informazioni.