Coronavirus, meno di 100mila positivi. Vittime sotto quota 200

Per la prima volta dal 10 aprile scorso scende sotto le 100mila unità il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 99.980 con un calo di 199 unità (ieri erano stati 525 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.479 pazienti, 22 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 16.823 persone (-419). 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Torna a calare il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 1.225 unità che fanno salire il totale a 82.879 (ieri +1.740)

Il numero delle vittime resta anche oggi sotto le 200 unità: nelle ultime 24 ore sono stati 195 decessi per un totale di 29.079 (ieri +174). Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 211.938 (+1.221 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 37.631 tamponi, pochi rispetto agli ultimi giorni (ieri erano 44.935).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in Emilia-Romagna, 7.234 in Veneto, 5.279 in Toscana, 3.508 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.206 nelle Marche, 2.711 in Campania, 1.165 nella Provincia autonoma di Trento, 2.945 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 1.050 in Friuli Venezia Giulia, 1.837 in Abruzzo, 636 nella Provincia autonoma di Bolzano, 181 in Umbria, 653 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 674 in Calabria, 173 in Basilicata e 178 in Molise.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 78.105 casi, con 577 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 526. I ricoverati sono 6.414, 195 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono, come ieri, 532 pazienti. 53.470 i dimessi (+697). Cresce di poco il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 63 morti (ieri +42) per totale di 14.294 vittime. " I dati sono in linea, il trend è positivo ", ha commentato l'assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile, Pietro Foroni.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 11.538. Rispetto a ieri, la crescita è di 85 unità. A Brescia invece si sono accertati 94 nuovi casi e il totale è arrivato a 13.122. Per quanto riguarda Milano, in provincia i positivi sono 20.254, 186 più di ieri quando si erano registrati 118 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 8.539 (+48, mentre ieri l'incremento era stato di 41). " Notiamo una progressiva stabilizzazione e questo fa ben sperare. Il virus non è debellato ma le misure stanno ottenendo dei buoni risultati ", ha spiegato Foroni.

Lazio