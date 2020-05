Coronavirus, meno di mille nuovi positivi. 165 morti in un giorno

Tutti gli indici stanno andano nella direzione giusta. Il numero delle vittime delle ultime 24 ore è ancora alto, ma resta sotto quota 200: oggi infatti si registrano 165 decessi per un totale di 30.560 morti (ieri +194). Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 83.324 con un calo di 1.518 unità (ieri erano stati 3.119 in meno rispetto al giorno prima).

Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.027 pazienti, 7 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 13.618 persone (-216). 68.679 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Dopo aver superato quota 100mila, i guariti continuano ad aumentare: nelle ultime 24 ore si registrano infatti altre 2.155 unità per un totale di 105.186 (ieri +4.008).

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 219.070 (+802 rispetto a ieri, mai così pochi dallo scorso 6 marzo). Oggi sono stati fatti 51.678 tamponi (ieri erano 69.171).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 30.190 in Lombardia, 13.650 in Piemonte, 7.191 in Emilia-Romagna, 5.591 in Veneto, 4.147 in Toscana, 2.900 in Liguria, 4.286 nel Lazio, 3.251 nelle Marche, 1.915 in Campania, 786 nella Provincia autonoma di Trento, 2.669 in Puglia, 2.069 in Sicilia, 851 in Friuli Venezia Giulia, 1.671 in Abruzzo, 459 nella Provincia autonoma di Bolzano, 113 in Umbria, 515 in Sardegna, 113 in Valle d’Aosta, 596 in Calabria, 143 in Basilicata e 218 in Molise.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 81.507 casi, con 282 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 502. I ricoverati sono 5.428, 107 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 348 pazienti, in crescita di 18 unità per la prima volta dopo settimane. In calo il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 62 morti (ieri +85) per totale di 14.986 vittime.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 11.741. Rispetto a ieri, la crescita è di 24 unità. A Brescia invece si sono accertati 44 nuovi casi e il totale è arrivato a 13.550. Per quanto riguarda Milano, in provincia i positivi sono 21.376, 104 più di ieri quando si erano registrati 178 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 9.019 (+54, mentre ieri l'incremento era stato di 98).

Lazio