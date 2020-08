Tornano gli allarmisti dei lockdown: "Inevitabili con 1000 casi..."

In fatto di nuovi casi Agostino Miozzo, il coordinatore del comitato scientifico è abbastanza certo quando prevede il rischio di avere presto mille nuovi positivi al giorno. Con eventuali necessarie chiusure. Già le discoteche sono state messe ko.

Miozzo è discretamente preoccupato

"Sono discretamente preoccupato. Se andiamo avanti così, con l'aumento giornaliero dei casi positivi, presto supereremo mille. A un certo punto decideranno i numeri: di fronte al superamento di alcuni limiti, saranno necessarie chiusure. Parlo di lockdown localizzati, questo sia chiaro. Limitati a un certo paese o a un determinato quartiere. Immagino, nella peggiore delle ipotesi, zone rosse molto localizzate". Ecco la profezia fatta durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero dal dirigente della Protezione Civile che non lascia spazio a dubbi.

Per quanto riguarda l’arrivo dell’autunno la situazione potrà solo peggiorare. Di bene in meglio. A coloro che rientreranno dalle vacanze si aggiungeranno anche i primi casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono molto simili a quelli del Covid, senza contare la riapertura delle strutture scolastiche. Miozzo ha poi parlato del pericolo dei rientri in Italia di ragazzi che hanno passato le proprie vacanze estive in Paesi come la Croazia, luoghi, a suo dire, che hanno minimizzato l’emergenza del virus. Per non rischiare di perdere la stagione turistica che era ormai alle porte.

La situazione è sotto controllo