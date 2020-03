Coronavirus, morto il presidente Ordine dei Medici di Varese

Un’altra vittima per coronavirus, si tratta del dottor Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese e responsabile area strategica formazione della Fnomceo. A dare la notizia è stato Filippo Anelli, presidente nazionale degli Ordini dei Medici. Stella, ricoverato lo scorso venerdì 6 marzo all’ospedale Sant’Anna di Como, a causa di una insufficienza respiratoria, è deceduto nella notte. Sottoposto al tampone, era risultato positivo al Covid-19.

Era stato ricoverato in rianimazione

Nel dare la tragica notizia, Anelli ha detto: "Oggi è un giorno estremamente triste. Il Coronavirus si è portato via in pochi giorni un amico, un collega, un presidente sempre pronto a spendersi per gli altri, senza risparmiarsi. Per i suoi pazienti, per tutti i medici e gli odontoiatri dei quali curava la formazione, in particolare quella Ecm. Purtroppo oggi è arrivata la notizia che temevamo e che nessuno avrebbe voluto sentire: Roberto Stella, da qualche giorno ricoverato in rianimazione, non ce l'ha fatta”. Il motivo del decesso dovrà comunque essere stabilito dall'Istituto superiore di sanità.

Stella, medico di medicina generale, operava in un poliambulatorio della città di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. Da quanto emerso durante il fine settimana, il professionista era rimasto contagiato insieme a un collega. Lo studio era stato sottoposto a sanificazione. Anelli, ricordando il collega e amico, ha proseguito sottolineando che “la professione paga un tributo altissimo all'epidemia di Covid-19. La perdita dell'amico Roberto è incommensurabile. Il Servizio sanitario nazionale, la medicina generale, la Fnomceo, l'Ordine e tutti gli iscritti perdono un professionista appassionato, pronto a mettersi a servizio dei colleghi; i suoi pazienti perdono, come detto nel ricordo del suo Ordine, un medico capace di curare e di prendersi cura senza limiti. Siamo vicini alla famiglia, cui ci stringiamo e offriamo, per tutto ciò che sarà possibile, il nostro supporto, e ai colleghi del Consiglio, che erano diventati per lui come una seconda famiglia”.

I familiari in isolamento per protocollo coronavirus

Un uomo di spicco il dottor Stella, che più volte era stato riconfermato presidente dell’Ordine di Varese, oltre a ricoprire il ruolo di responsabile dell'Area strategica comunicazione della Fnomceo e componente della Commissione nazionale per l'educazione continua in medicina. Nonché Presidente nazionale della Snamid, la società scientifica della Medicina generale. L’accertamento della morte è avvenuto questa mattina, alle prime ore dell’alba di mercoledì 11 marzo. Ieri sera le sue condizioni sembravo stabili, poi nella notte il peggioramento che ha portato al decesso. La moglie e i figli si trovano al momento in isolamento domiciliare, secondo quanto prevedono le misure precauzionali imposte dai protocolli di contenimento del contagio.