Ora si testa l'Eculizumab: ​nuova speranza a Napoli

Eculizumab. È il nuovo farmaco della speranza che giunge da Napoli, agli onori della cronaca per la ormai famigerata "cura Ascierto", in sperimentazione all'ospedale Cotugno e in altri presidi del territorio nazionale dopo l'okei dell'Aifa. Stavolta, l'iniziativa parte dai presidi di Pozzuoli, Ischia, Frattamaggiore e Giugliano, dove il farmaco è stato già somministrato con successo a 20 pazienti.

Ancora una volta, il capoluogo partenopeo si conferma polo d'eccellenza sanitaria e ricerca scientifica. Il farmaco finito sotto la lente di ingrandimento degli esperti napoletani è un monoclonale prodotto con la tecnologia del Dna ricombinante e utilizzato per la cura di una malattie rare: la sindrome emolitico uremica atipica e l'emoglobinuria parossistica notturna. La nuova cura contrasta l'insorgere della polmonite interstiziale, il processo infiammatorio a carico della struttura polmonare ingenerato dal Covid-19.

La sperimentazione dell'Asl Napoli 2 Nord anticipa la ricerca in corso a Boston, negli Stati Uniti, dove il farmaco viene adoperato con le stesse finalità. I primi risultati dello studio saranno pubblicati nei prossimi giorni sulle riviste accreditate del settore e vantano la firma in calce di tre primari dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: Francesco Diurno, primario di Terapia intensiva, Fabio Numis, primario di Medicina d'Urgenza e Gaetano Facchini, primario di Oncologia. " Stiamo portando avanti un'analisi di real world sui nostri pazienti, utilizzando l'Eculizumab dell'approccio di Boston . - spiega Gaetano Facchini al Corriere della Sera - Ovviamente siamo solo agli inizi ma i risultati ci paiono molto interessanti. L'approccio terapeutico di Boston è stato messo a punto lo scorso 11 marzo con uno studio effettuato su due pazienti. Attualmente, la nostra realtà è quella sta esaminando la casistica più numerosa al mondo. Siamo molto fiduciosi".

Il farmaco viene associato alla somministrazione di alcuni anticoagulanti specifici per i pazienti Covid. " Già dai primi casi trattati a metà marzo, ci ha meravigliato vedere che alcuni pazienti con una condizione polmonare comprmessa presentavano meno difficoltà respiratorie - prosegue il professor Francesco Diurno - tutti questi pazienti presentavano resistenze del circolo polmonare elevate. Abbiamo ipotizzato, allora, che tale fenomeno fosse legato ad un interessamento del sistema circolatorio periferico polmonare e non solo. Anche se siamo solo alle primissime fasi, i risultati sono più che incoraggianti".