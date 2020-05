Coronavirus, oltre 30mila vittime in Italia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia sono morte oltre 30mila persone. In particolare, 30.201 con le 243 vittime delle ultime 24 ore (ieri +274). Continua invece a scendere il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 87.961 con un calo di 1.663 unità (ieri erano stati 1.904 in meno rispetto al giorno prima).

Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.168 pazienti, 143 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 14.636 persone (-538). 72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Elevato anche oggi il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 2.747 unità per un totale di 99.023 (ieri +3.031).

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 217.185 (+1.327 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 63.775 tamponi (ieri erano 70.359).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 in Piemonte, 7.730 in Emilia-Romagna, 6.187 in Veneto, 4.592 in Toscana, 3.176 in Liguria, 4.328 nel Lazio, 3.238 nelle Marche, 2.012 in Campania, 872 nella Provincia autonoma di Trento, 2.733 in Puglia, 2.127 in Sicilia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 1.713 in Abruzzo, 502 nella Provincia autonoma di Bolzano, 119 in Umbria, 553 in Sardegna, 123 in Valle d’Aosta, 619 in Calabria, 151 in Basilicata e 184 in Molise.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 80.723 casi, con 609 positivi (ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi) in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 689. I ricoverati sono 5.702, 146 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 400 pazienti (-80). Cala il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 94 morti (ieri +134) per totale di 14.839 vittime.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 11.671. Rispetto a ieri, la crescita è di 49 unità. A Brescia invece si sono accertati 69 nuovi casi e il totale è arrivato a 13.460. Per quanto riguarda Milano, in provincia i positivi sono 21.094, 201 più di ieri quando si erano registrati 182 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 8.867 (+101, mentre ieri l'incremento era stato di 86).

Lazio