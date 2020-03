Coronavirus: Oms, "Malattia grave, morti giovani e bambini"

Il coronavirus "è una malattia grave. Anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 sono più a rischio, sono morti anche giovani, compresi i bambini". A dirlo è il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che, nel corso della consueta conferenza stampa, ha ribadito il "messaggio chiave: test, test, test".

Una tesi sostenuta anche da Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma per le emergenze dell'Oms, che ha spiegato: "Quello che sappiamo a oggi è che i bambini sono suscettibili all'infezione, che sviluppano forme più lievi di malattia, ma abbiamo anche visto bambini morire. Dobbiamo difenderli come categoria sensibile". Ciò che, invece, è ancora ignoto "è l'estensione delle infezioni asintomatiche nei bambini", visto e considerato che mancano ancora i risultati dei test sierologici. "Quando saranno disponibili, questo ci aiuterà a capire meglio che ruolo stanno giocando i più piccoli in questa pandemia" , ha concluso l'esperta. L'esperta ha insistito molto sulla necessità di individuare gli asintomatici: "Dobbiamo sapere dov'è questo virus - ha aggiunto - è importante che non ci arrendiamo". "Dobbiamo trovare tutti questi casi, così che possiamo isolarli e ridurre il rischio che la trasmissione prosegua" , ha concluso Van Kerkhove.