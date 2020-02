Coronavirus, la lettera sfogo del malato: "Basta con la cattiveria"

La paura e la disinformazione sul coronavirus hanno fatto perdere il controllo della situazione. Il panico e la paura di ammalarsi hanno messo in evidenza la cultura dell'odio della nostra società. Questo ha creato una gogna sui social nei confronti di chi, purtroppo, ha contratto il morbo.

È quanto accaduto nei confronti del primo paziente in Puglia. Un uomo di 33 anni di Torricella, un Comune in provincia di Taranto, che è stato a Codogno, il Comune lombardo focolaio della malattia, per andare a trovare la mamma malata di Alzheimer ricoverata in un centro specializzato.

Noi de "ilGiornale.it" non riveleremo la vera identità del paziente per non violare la sua privacy nel rispetto della "Carta europea dei diritti del malato".

Lui, però, sul giornale locale "ManduriaOggi" ha voluto pubblicare una lettera che sembra quasi il grido di dolore di chi da un giorno all'altro ha visto la sua vita cambiare, ha dovuto affrontare un virus sconosciuto e oltre a questo ha dovuto subire la gogna sui social di chi lo vede come un untore e di chi si è scagliato contro il suo medico, Giuseppe Turco, temendo una diffusione del morbo nel piccolo paese nel Tarantino.

" Rivolgetevi a me. Cosa c'entra Giuseppe Turco con la mia persona se non per il fatto di essersi subito attivato per un suo concittadino? Perché ve la state prendendo con tutti: io sono in attesa ho fatto il secondo tampone e sto bene, voi sapete tutto ed io ancora devo avere conferma. Sono io la persona che più odiate in questo momento, il primo caso del Coronavirus in Puglia. " esordisce Giovanni (nome di fantasia, ndr).