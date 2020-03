Coronavirus, passeggeri sul volo Madrid-Roma: "Siamo ammassati"

“ Un volo organizzato senza rispettare minimamente le condizioni di sicurezza per passeggeri e personale di bordo ”. È la denuncia che arriva da Francesco Girolamo Ciancimino, uno dei 230 passeggeri sul volo Madrid-Roma con atterraggio previsto nelle prossime ore nell'aeroporto capitolino.

Nel video inoltrato dal denunciatario al quotidiano La Stampa , è possibile vedere un numero esorbitante di viaggiatori, ciascuno provvisto di mascherina sanitaria, ammassati a bordo del velivolo messo a disposizione da Alitalia per riportare i nostri connazionali nel Belpaese. Ciò che balza immediatamente all'occhio è l'assenza totale delle misure di contingentamento utili a garantire la distanza di sicurezza tra i passeggeri a fronte di un eventuale contagio pandemico: le poltrone sono affiaccante l'una accanto all'altra, tutte occupate.

" Ci hanno costretto fortunatamente ad indossare mascherine e guanti ma il volo è pieno , - denuncia il ragazzo - oltre 230 persone ammassate che fra tre ore atterrano in Italia, con tutti gli enormi rischi e le conseguenze connesse ”. Francesco aggiunge di aver contattato l'Ambasciata italiana a Madrid per protestare, ma senza riceve alcuna risposta: “Mi è stato detto che, essendo voli commerciali, loro non hanno potere di intervenire, si può solo presentare reclamo scritto. Sono basito, mi scuso fin da ora per il rischio a cui espongo il mio Paese, già provato dai danni del Coronavirus”.